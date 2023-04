Confira o que abre e o que fecha em São Paulo no feriado prolongado

Renata Okumura (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Entre esta Sexta-Feira Santa, 7, e domingo de Páscoa, 9, alguns serviços de São Paulo, assim como de diversas cidades do País, têm o funcionamento alterado. O rodízio de veículos está suspenso nesta sexta-feira na capital paulista.

continua após publicidade .

Serviços de saúde do município também apresentam mudanças no atendimento ao público.

Saúde

continua após publicidade .

O atendimento ocorre normalmente nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Nos locais onde há vacinação, permanece a imunização contra a covid-19 e a multivacinação nesta sexta-feira.

No sábado, o serviço de vacinação contra covid-19 e outras doenças ocorrerá nas AMAs/UBSs Integradas, das 7 horas às 19 horas.

continua após publicidade .

Durante o feriado, os hospitais estaduais também mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona leste da capital, não funcionarão neste feriado.

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa não terão expediente nesta sexta-feira.

continua após publicidade .

O que permanece aberto no feriado:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h

continua após publicidade .

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas - das 7h às 19h

Hospitais Municipais (HMs)

Hospitais Dia - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h

continua após publicidade .

Prontos-socorros Municipais (PSMs)

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV

continua após publicidade .

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192

Laboratório de Emergência Toxicológica (LET)

continua após publicidade .

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue)

Centro de Controle de Intoxicações (CCI)

Doação de sangue

continua após publicidade .

Neste feriado, o atendimento será feito em horários diferenciados. Clique aqui para mais informações sobre agendamento.

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos está suspenso para carros nesta sexta-feira, assim como as demais restrições existentes na cidade:

continua após publicidade .

Rodízio de veículos pesados (caminhões)

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC)

continua após publicidade .

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF)

As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas

A ciclofaixa de lazer será ativada nesta sexta-feira e no domingo.

continua após publicidade .

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

O rodízio volta na segunda-feira, 10, para placas finais 1 e 2.

CPTM, Metrô e EMTU

continua após publicidade .

Em razão do feriado de Páscoa, entre sexta-feira e domingo, as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e dos ônibus intermunicipais gerenciados pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) atenderão com programação especial.

A operação também será monitorada e, se necessário, serão adicionados mais trens nas linhas e ônibus nas ruas.

continua após publicidade .

CPTM - a operação das cinco linhas de trens nesta sexta-feira será igual à de um domingo. Já no sábado e no domingo, a operação manterá a programação prevista para estes dias.

EMTU - os ônibus funcionarão com programação horária de domingos na sexta-feira. No sábado e no domingo, os serviços operam com a programação normal, a já realizada nestes dias.

Metrô - A operação das linhas 1-Azul, 2-Verde e 15-Prata neste feriado será igual ao do fim de semana.

Na Linha 3-Vermelha, ocorre uma operação especial desde as 22 horas de quinta-feira, 8, para dar continuidade das obras de instalação de portas de plataforma na estação Palmeiras-Barra Funda.

Conforme o Metrô, neste período, uma das plataformas de embarque da estação ficará interditada durante toda a operação nesta sexta-feira e no sábado.

Em decorrência desta interdição, a circulação dos trens ocorrerá com maiores intervalos. "As composições circularão entre as estações Marechal Deodoro e Palmeiras-Barra Funda por via única (via singela). Os passageiros desembarcarão na estação Marechal Deodoro e terão que trocar de trem para prosseguirem viagem. No trecho entre as estações Corinthians-Itaquera e Marechal Deodoro, a circulação será mantida por ambas as vias", afirma.

No domingo, a operação dos trens será normal.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma que não haverá atendimento nas agências bancárias nesta sexta-feira.

Conforme a entidade, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos (internet e mobile banking). As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil.

Correios

Nesta sexta-feira, não haverá atendimento nas agências dos Correios. No sábado, o funcionamento será normal nas unidades que abrem neste dia.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o Estado ficarão fechados nesta sexta-feira, mas voltam a funcionar normalmente no sábado.

O atendimento presencial é feito apenas com agendamento prévio, que deve ser solicitado de maneira totalmente gratuita, sem nenhum custo, pelos canais oficiais do programa.

As opções digitais continuam acessíveis a qualquer hora.