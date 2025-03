Confira o que abre e fecha durante o carnaval em SP; veja como fica o rodízio de veículos

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Renata Okumura (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar do carnaval não ser considerado feriado nacional, muitos Estados e municípios, conforme a legislação, podem decretar feriado local, ponto facultativo ou dia útil durante este período. No caso do São Paulo, alguns serviços terão alteração em seu funcionamento por ser estabelecido ponto facultativo de segunda-feira, 3, até meio-dia da Quarta-feira de Cinzas, 5.

continua após publicidade

Rodízio de veículos

A Prefeitura de São Paulo anunciou que o rodízio municipal de veículos estará suspenso para carros entre segunda-feira, 3, e Quarta-feira de Cinzas, 5, voltando a vigorar na quinta-feira, 6.

continua após publicidade

A Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) estará liberada na segunda e terça-feira, retornando a valer na Quarta-feira de Cinzas.

As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas para a circulação de veículos e motos apenas na terça-feira de carnaval.

O estacionamento rotativo pago (Zona Azul) estará liberado na terça-feira de carnaval, desde que não haja regulamentação (sinalização específica) de obrigatoriedade do uso do Cartão Digital aos sábados, domingos e feriados.

continua após publicidade

Continuam vigentes as restrições existentes na cidade, durante todo o período de Carnaval:

- Rodízio de Veículos Pesados (caminhões);

- Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC).

continua após publicidade

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde divulgou que, na segunda e terça-feira de carnaval e na Quarta-feira de Cinzas até o meio-dia, algumas unidades da rede municipal de saúde da capital estarão com funcionamento alterado em função do ponto facultativo estabelecido pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

continua após publicidade

Estarão abertos equipamentos como Assistências Médicas Ambulatoriais, AMAs/UBSs Integradas (sendo que, nestas, a parte da UBS atenderá exclusivamente para vacinação), além dos Hospitais Municipais, Hospitais Dia e Prontos-socorros Municipais.

As 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) retomam o funcionamento na quarta-feira, a partir das 12h.

Em relação aos hospitais veterinários públicos, as unidades leste e sul abrirão normalmente todos os dias. A unidade norte funcionará na segunda e na quarta-feira, enquanto a unidade oeste permanecerá fechada todos os dias.

continua após publicidade

Veja o que abre durante o ponto facultativo de carnaval:

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h;

- AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas - das 7h às 19h;- - - - - Hospitais Municipais;

continua após publicidade

- Hospitais Dia - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h;

- Prontos-socorros Municipais;

continua após publicidade

- Unidades de Pronto Atendimento;

- Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

continua após publicidade

- Laboratório de Análise Toxicológica;

- Complexo Regulador de Urgência e Emergência;

- Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Conforme o governo de São Paulo, os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

As Farmácias de Medicamentos Especializados funcionarão em horário especial apenas entre segunda-feira e quarta-feira. No entanto, na terça-feira, nenhuma das unidades funcionarão.

Doação de sangue

Os postos de doação de sangue funcionarão em horário especial. Além disso, há hemocentros do Estado de São Paulo que também farão coleta de sangue.

Poupatempo

Os postos em todo o Estado paulista estarão fechados para atendimento presencial na segunda-feira e na terça-feira, durante o carnaval, e reabrirão na Quarta-feira de Cinzas ao meio-dia.