Confira o calendário de pagamentos do INSS para fevereiro

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebem a partir desta segunda-feira (24) os benefícios do Ministério da Previdência Social relativos a fevereiro. Confira abaixo o calendário de pagamento.



Para quem recebe o piso nacional (até um salário mínimo), os depósitos vão do dia 24 de fevereiro até 12 de março. Segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir de 6 de março.

Calendário do INSS de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo:

Cartão final 1: pagamento em 24/2

Cartão final 2: pagamento em 25/2

Cartão final 3: pagamento em 26/2

Cartão final 4: pagamento em 27/2

Cartão final 5: pagamento em 28/2

Cartão final 6: pagamento em 6/3

Cartão final 7: pagamento em 7/3

Cartão final 8: pagamento em 10/3

Cartão final 9: pagamento em 11/3

Cartão final 0: pagamento em 12/3

Calendário do INSS de fevereiro para quem recebe acima de um salário mínimo:

Cartão final 1 e 6: pagamento em 6/3

Cartão final 2 e 7: pagamento em 7/3

Cartão final 3 e 8: pagamento em 10/3

Cartão final 4 e 9: pagamento em 11/3

Cartão final 5 e 0: pagamento em 12/3

