Confira o calendário completo da restituição do Imposto de Renda 2023

O pagamento do IR terminou no dia 31 de maio

A restituição do Imposto de Renda 2023 será realizada em cinco lotes, sendo que os primeiros pagamentos já foram feitos no dia 31 de maio. De acordo com as informações da Receita Federal, o segundo lote está programado para ser distribuído no dia 30 de junho, com a consulta dos contribuintes elegíveis disponível até o dia 23 de junho.

Confira o calendário de restituição:

1º lote: consulta em 24 de maio, pagamento em 31 de maio.

2º lote: consulta em 23 de junho, pagamento em 30 de junho.

3º lote: consulta em 24 de julho, pagamento em 31 de julho.

4º lote: consulta em 24 de agosto, pagamento em 31 de agosto.

5º lote: consulta em 22 de setembro, pagamento em 29 de setembro.

Conforme os números do órgão federal, 4.129.925 contribuintes foram contemplados no primeiro lote, com um valor total de restituição de R$ 7,5 bilhões. Além das restituições referentes ao ano atual, também serão incluídas restituições de anos anteriores. É importante ressaltar que o pagamento da restituição é feito na conta bancária indicada pelo contribuinte durante a declaração.

Caso ocorra algum problema e o crédito da restituição não seja efetuado, é possível reagendar o pagamento de maneira simples e rápida através do Portal BB. Acesse o endereço https://www.bb.com.br/irpf ou entre em contato com a Central de Relacionamento BB pelos telefones disponíveis para obter assistência. Certifique-se de verificar e corrigir qualquer eventualidade que possa surgir para garantir o recebimento adequado da sua restituição.

