Confira as seis dezenas sorteadas da Mega-Sena

Os números sorteados neste sábado (29) do concurso 2.376 da Mega-Sena foram: 12,14, 17, 18, 19 e 22. Com o prêmio acumulado em R$ 100 milhões, a Caixa realizou o sorteio no Espaço Loterias Caixa, no Tietê em São Paulo.

Segundo a CEF, é o maior prêmio acumulado do ano da Mega-Sena.