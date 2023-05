Confira as melhores brocas para você utilizar no seu consultório

Da Redação

Você é dentista ou está pensando em abrir o seu próprio consultório? Pois bem, contar com ferramentas de trabalho de alta qualidade é essencial para garantir que o seu trabalho seja feito de forma eficiente. Sendo assim, veja quais são as melhores brocas para utilizar no seu consultório.

As brocas são os equipamentos mais utilizados em um consultório de odontologia. Afinal, são os principais responsáveis por perfurar os ossos e também os tecidos. Sendo assim, é um equipamento essencial para os mais variados tipos de cirurgia.

Desse modo, podemos concluir que é uma ferramenta essencial para o dia a dia de um dentista. Pensando nisso, veja quais são as melhores brocas para utilizar e outras informações sobre essa ferramenta.

Brocas cirúrgicas: O que são e para que servem?

As brocas cirúrgicas são instrumentos utilizados em procedimentos cirúrgicos odontológicos para a perfuração dos ossos e dos tecidos.

Elas são constituídas por uma haste e uma ponta, que pode ter diferentes formas, tamanhos e angulações, dependendo da sua finalidade.

Essas ferramentas são utilizadas em uma grande variedade de procedimentos, como extrações dentárias, enxertos ósseos, instalação de implantes, entre outros.

Sendo assim, é fundamental contar com brocas de alta qualidade para garantir a eficiência e a segurança dos procedimentos realizados.

Melhores brocas cirúrgicas para você utilizar no seu consultório

Agora que você já sabe a importância das brocas cirúrgicas, é hora de conhecer as melhores opções disponíveis no mercado. Confira a seguir:

Sobre as brocas cirúrgicas

As brocas cirúrgicas fabricadas pela Komet são uma das melhores opções do mercado. Elas são produzidas com materiais de alta qualidade e possuem um design inovador, que permite uma perfuração precisa e segura.

Essas brocas são compatíveis com a maioria dos motores cirúrgicos disponíveis no mercado e possuem uma grande variedade de formatos, tamanhos e angulações, o que as tornam indicadas para uma ampla variedade de procedimentos cirúrgicos.

Além disso, as brocas Komet possuem um sistema de fixação rápido e seguro, que facilita o trabalho do dentista e proporciona maior conforto para o paciente. Com certeza, é uma excelente escolha para o seu consultório.

Tipos de brocas

Para conhecer os tipos de brocas odontológicas existentes, você precisará entender em qual contexto cada uma se aplica. Veja a seguir mais informações sobre cada uma dessas brocas:

Broca Carbide de Tungstênio

Broca Diamantada

Contra-Ângulo

Reciprocante (Sistema EVA)



1. Broca Carbide de Tungstênio

Broca de carbide de tungstênio é uma broca usada para perfurar materiais duros, como metais, plásticos reforçados com fibra de vidro, cerâmicas e outros materiais abrasivos.



É feita de um composto de carboneto de tungstênio que é extremamente duro e durável. As brocas de carbide de tungstênio são frequentemente usadas em aplicações de alta precisão, como na indústria aeroespacial e na fabricação de equipamentos médicos, onde a precisão e a durabilidade são fundamentais.

Essas brocas também são usadas em aplicações de hobby, como na fabricação de joias e na escultura de madeira.

2. Broca Diamantada

A broca diamantada é uma ferramenta de perfuração utilizada para cortar materiais duros, como pedras, concreto, cerâmica, vidro e materiais sintéticos.



A broca é revestida com grãos de diamante, que são as substâncias naturais mais duras conhecidas pelo homem, tornando-a altamente eficaz em trabalhos que exigem alta precisão.

Além disso, é frequentemente usada em aplicações que exigem furos precisos e limpos, como na instalação de tubulações, fixação de parafusos e fixação de encaixes.

Também é comum na fabricação de joias e na escultura em pedra, onde a precisão e a delicadeza são fundamentais.

3. Contra-Ângulo Reciprocante (Sistema EVA)

O contra-ângulo reciprocante é um instrumento odontológico utilizado para realizar o preparo de canais radiculares em tratamentos endodônticos.



Ele é usado em conjunto com o Sistema EVA (Endodontic Vacuum Assisted), um sistema de irrigação e aspiração que ajuda a remover o tecido pulpar infectado e a limpar o canal radicular.

Desse modo, o contra-ângulo reciprocante tem um movimento de vaivém automatizado, que permite uma maior eficiência na remoção do tecido pulpar.

Ele é capaz de cortar o tecido pulpar em uma direção e, em seguida, removê-lo durante o movimento de retorno.

Esse movimento reciprocante é controlado eletronicamente e pode ser ajustado para diferentes velocidades e torque, dependendo do tipo de tecido a ser removido.

O Sistema EVA, por sua vez, é um sistema de irrigação e aspiração que ajuda a remover os resíduos de tecido pulpar e outros detritos do canal radicular durante o tratamento endodôntico.

Sendo assim, ele utiliza um vácuo para sugar os detritos e uma solução irrigante para limpar e esterilizar o canal.

É possível fazer cirurgia sem as brocas?

As brocas são ferramentas essenciais em cirurgias odontológicas, principalmente em procedimentos que envolvem a extração de dentes, implante dentário e cirurgia ortognática.

Elas são responsáveis por perfurar e desgastar o tecido ósseo, facilitando a remoção do dente ou a inserção do implante.

Embora existam outras técnicas e instrumentos que possam ser utilizados em procedimentos cirúrgicos, como o bisturi, as tesouras e os elevadores, a utilização das brocas cirúrgicas é indispensável em muitos casos.

Isso se deve ao fato de que são projetadas especificamente para a perfuração e desgaste do tecido ósseo, de forma precisa e controlada, com mínimo trauma para o tecido circundante.

Além disso, elas permitem que o dentista tenha mais visibilidade e acesso ao local da cirurgia, o que é fundamental para o sucesso do procedimento.

Portanto, é possível que procedimentos cirúrgicos sejam realizados sem as brocas cirúrgicas, mas em muitos casos, a qualidade desses instrumentos podem comprometer a eficácia do procedimento e aumentar os riscos de complicações.

Por que é importante contar com brocas cirúrgicas de alta qualidade?

Além de ser um instrumento essencial em procedimentos odontológicos, principalmente em cirurgias e implantes dentários.

Por isso, é fundamental contar com brocas cirúrgicas de alta qualidade, que ofereçam precisão, segurança e conforto para o paciente e para o dentista.

A utilização de brocas cirúrgicas de baixa qualidade ou desgastadas pode causar diversos problemas, como superaquecimento da ponta da broca, vibração excessiva, perda de torque, desgaste rápido e quebra da broca.

Isso pode levar a danos no tecido ósseo, comprometendo a eficácia do procedimento e aumentando o risco de infecções e complicações.

As brocas cirúrgicas de alta qualidade são produzidas com materiais mais resistentes e duráveis, o que permite que elas sejam utilizadas por mais tempo sem perder a eficácia.

Elas também possuem um design moderno e ergonômico, que proporciona maior conforto e segurança para o dentista durante o procedimento.

Sendo assim, contar com brocas cirúrgicas de alta qualidade é fundamental para garantir um trabalho preciso, seguro e eficiente em procedimentos odontológicos.