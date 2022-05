Da Redação

O concurso 2.481 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de mais de R$ 35 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio foi realizado na noite deste sábado (14). no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas: 01 - 37 - 36 - 21 - 08 - 27

A Caixa ainda não divulgou o número de ganhadores, nem se houve algum acertador no prêmio principal.