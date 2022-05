Confira as dezenas sorteadas da Mega-Sena desta quarta-feira

Da Redação

As seis dezenas do concurso 2.478 foram sorteadas, nesta quarta-feira, 04, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acumulada há cinco concursos, a Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 60 milhões. Confira os números sorteados: 02, 23, 28, 46, 17 e 39.

De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio de R$ 60 milhões e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 333,4 mil de rendimento no primeiro mês.

A Caixa ainda não divulgou o número de ganhadores do concurso, nem se houve ganhador no prêmio principal.