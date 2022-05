Confira as dezenas que valem os R$ 105 milhões da Mega-Sena

Da Redação

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (28), mais um sorteio da Mega-Sena. O prêmio estimado é de R$ 105.695.165,12 para quem acertar as seis dezenas.

Confira os números sorteados: 60 - 12 - 38 - 47 - 05 - 32

O sorteio da Mega Sena 2485 foi realizado em São Paulo, no Espaço da Sorte, que fica na Avenida Paulista, 750.

O resultado da Mega Sena é divulgado sempre às quartas-feiras e aos sábados, todas as semanas. Quando feriado, o sorteio é transferido para o dia seguinte. Em caso de feriado no sábado, o sorteio da Mega Sena é antecipado para sexta-feira.

A Mega Sena acumula 22% do valor bruto da premiação dos concursos de final 1, 2, 3 e 4 para o prêmio principal do concurso de final 5 e o mesmo percentual da premiação dos concursos de final 6, 7, 8 e 9 para o prêmio principal do concurso de final 0.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.