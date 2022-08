Confira as dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado

O último concurso, quarta-feira (10), não teve acertadores das seis dezenas, e o prêmio acumulou

Da Redação

Atualização: 13 de agosto, 2022, às 20:20

fonte: Agência Brasil

O sorteio aconteceu no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê