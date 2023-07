Confira as cinco praias mais escolhidas pelos argentinos

O Brasil é um dos destinos mais procurados por turistas de todo o mundo, mas principalmente pelos argentinos, que a cada ano escolhem o extenso litoral do país para passar suas férias.

A variedade de praias, a natureza exuberante e o clima subtropical brasileiros encantam os hermanos em busca de relaxamento e contato com a natureza. Além disso, a vasta e desenvolvida infraestrutura hoteleira permite que determinados destinos do Brasil sejam bastante acessíveis para os turistas argentinos, tornando as diárias em hotel em balneário Camboriú e outros lugares muito mais convenientes se comparadas com várias localidades e municípios de praia do país vizinho, como Mar del Plata ou Mar de las Pampas.

A proximidade geográfica e a afinidade cultural entre os dois países também contribuem para a preferência como destino de viagem. Contrário à opinião geral e apesar da rivalidade no futebol, os argentinos adoram genuinamente a cultura brasileira, a música, os sabores da gastronomia e a energia animada que o país oferece, com pessoas mais felizes e de bem com a vida. Além disso, a similaridade linguística entre o português e o espanhol permite uma comunicação mais fluida, favorecendo o intercâmbio cultural e a facilidade na obtenção de informações durante a viagem.

Desde diversos balneários do Sul até paraísos tropicais do Nordeste, confira abaixo as 5 praias mais visitadas pelos argentinos.

1. Florianópolis

Florianópolis é um destino historicamente escolhido e apreciado pelos argentinos para passar suas férias, principalmente por aqueles que viajam de carro. A capital do estado é hoje o destino mais visitado pelos hermanos, atraídos por suas paisagens de tirar o fôlego, balneários e entretenimento para todas as idades.

A apenas 72 quilômetros de Floripa, pegando a BR-101, fica Bombinhas, uma cidade com várias praias, natureza exuberante, trilhas para fazer trekking e morros com mirantes para apreciar o amanhecer e o pôr do sol. Entre os dois municípios está localizada a Reserva Biológica Marina do Arvoredo, que se bem admite apenas 20 pessoas por dia, com agendamento, vale muito a pena.

2. Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro, a antiga capital do Brasil, é uma das cidades mais atraentes da América Latina e o coração do país, seu motor cultural e turístico.

Seja em família, a dois ou com amigos, os argentinos enchem todos os anos as extensas e variadas praias cariocas. São muitos os fatores que seduzem os hermanos para visitar a Cidade Maravilhosa, desde sua proximidade geográfica (são apenas três horas e meia de voo desde Buenos Aires) e clima tropical durante todo o ano (ideal para os portenhos que querem fugir do frio das férias de inverno) até a comida, a infraestrutura, as atrações e a hospitalidade dos cariocas.

Além das praias, da visita ao Cristo Redentor e ao Pão de Açúcar, a Escadaria Selarón é um dos locais mais visitados pelos argentinos para tirar fotos e subir nas redes sociais. Localizada entre os tradicionais bairros da Lapa e Santa Teresa, é considerada uma obra de arte viva, que muda com o passar dos anos. Desde sua inauguração, em 1990, pelo artista chileno Jorge Selarón, a escadaria vem sendo constantemente reformada.

3. Camboriú

A 83 km de Florianópolis, o Balneário Camboriú é uma opção muito escolhida pelos argentinos, tanto para aqueles que chegam de carro quanto para os que preferem viajar de avião e se estabelecer em um único destino.

A localidade possui 10 praias e oferece opções para todos os estilos de viajantes. A Praia Central, cercada por prédios altos, fica lotada de turistas na alta temporada. Já a Praia de Laranjeiras, na região sul, tem menos movimentação, sendo uma ótima pedida para os viajantes que procuram paz e sossego. O acesso à Praia das Laranjeiras é através da Interpraias, uma rodovia panorâmica com uma extensão de 16 quilômetros, que facilita o deslocamento.

A infraestrutura turística de Camboriú é bem completa, com uma ampla gama de opções de hospedagem, gastronomia e atividades para agradar todos as idades. Nesse sentido, o Parque Unipraias é uma das principais atrações da região, com teleféricos que proporcionam vistas panorâmicas incríveis, além de oferecer atividades como tirolesa e passeios de trenó. Além disso, a cidade possui uma vida noturna muito agitada com restaurantes temáticos, bares, boates e até shows musicais ao vivo que encantam e garantem uma boa experiência aos argentinos.

4. Búzios

Quem visita Búzios sabe que é muito fácil encontrar sotaques portenhos nas ruas, devido ao grande número de argentinos que visitam o destino.

Localizada no estado do Rio de Janeiro, a duas horas da capital, Armação dos Búzios é uma cidade repleta de belas praias e paisagens de tirar o fôlego se consolidou como destino turístico internacional lá por volta dos anos 1970, quando muitas celebridades estrangeiras, entre elas a atriz francesa Brigitte Bardot, a escolheram como lugar para passar suas férias.

De acordo com uma pesquisa feita pela Prefeitura de Búzios em 2019, os argentinos representam quase 60% de todos os turistas da cidade, e ficam na cidade aproximadamente 7 dias, gerando uma boa receita para a cidade.

Por esse motivo, a gastronomia é muito influenciada pelos hermanos, com muitos restaurantes e estabelecimentos que oferecem pratos com carne e as típicas empanadas, uns pastéis de massa semilaminada com mais de 20 tipos de recheio para escolher, ideal para quem procura praticidade enquanto passeia por Búzios.

5. Porto Seguro

Localizada no Nordeste do Brasil, no estado da Bahia, Porto Seguro é um destino que conquistou o coração dos argentinos.

Suas praias de águas cristalinas e areias brancas e macias (com destaque para Taperapuã, Coroa Vermelha e Arraial d'Ajuda) são um convite irrecusável para os portenhos na procura de calor tropical e um banho de mar. Além disso, a infraestrutura é completa: é possível alugar cadeiras e guarda-sóis e comprar diversos lanches e bebidas, garantindo uma experiência relaxante sem ter que carregar os próprios equipamentos.

Por último, a animada vida noturna também desempenha um papel importante no amor dos argentinos por Porto Seguro. A Passarela do Álcool, também conhecida como Rua do Mucugê, é o coração da noite de Porto Seguro e encanta os hermanos com sua variedade de bares, restaurantes e barracas, mas principalmente pela atmosfera festiva que se respira no local.

As praias brasileiras são destinos que cativam turistas do mundo todo, mas principalmente da Argentina. A proximidade geográfica, o clima subtropical, as belezas naturais e a hospitalidade do povo são alguns dos fatores que seduzem os hermanos a passar férias no Brasil.