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Confira a previsão do tempo em São Paulo após o feriado de 9 de Julho

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 10:54:00 Editado em 10.07.2026, 11:00:05
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Depois do feriado de 9 de Julho, os paulistanos voltam à rotina nesta sexta-feira, 10, com uma manhã de frio, mas sem previsão de chuva. Apesar das baixas temperaturas registradas no início do dia, o predomínio de sol deve favorecer a elevação dos termômetros ao longo da tarde, com máxima prevista de 26°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Ao longo do dia, o tempo permanece seco, com predomínio de sol e aumento gradual dos termômetros. A umidade relativa do ar deve cair para valores próximos de 30%, enquanto a nebulosidade aumenta apenas entre o fim da tarde e o início da noite por causa da entrada da brisa marítima. Não há previsão de chuva.

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A estabilidade do tempo deve continuar no sábado, 11. O sol continua predominando e favorece a elevação das temperaturas, que devem variar entre 13°C e 27°C.

A mudança no tempo deve ocorrer no domingo, 12, quando a frente fria avança pelo litoral paulista. Segundo o CGE, a capital pode registrar chuva de fraca a moderada intensidade ao longo do dia, além de rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h. Com isso, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 22°C, enquanto a mínima permanece em torno de 13°C.

A Defesa Civil municipal mantém a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas desde a última sexta-feira, 3. O frio persistente ocorre em um mês marcado também pela falta de chuva. Até o momento, julho acumula apenas 0,2 milímetro de chuvas na capital, o equivalente a cerca de 0,5% dos 40,7 milímetros esperados para todo o mês.

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