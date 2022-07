Confira a lista de celulares que são compatíveis com 5G

Da Redação

A quinta geração de telefonia móvel começa a operar nesta quarta-feira no Brasil

O sinal 5G começa a operar nesta quarta-feira (6) no Brasil, porém, não são todos os aparelhos que poderão usufruir desse tipo de conexão.

Atualmente, a maior parte dos celulares utiliza o 4G pois tem capacidade para esse tipo de banda larga. Vale destacar também que todas as operadoras oferecem esse serviço.

No entanto, com a chegada do 5G, o Brasil dá um passo importante. A quinta geração começa a ser operada nesta quarta-feira em Brasília. Mas a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que, em uma segunda etapa, o sinal deve chegar a São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa.

A previsão é de que o 5G chegue a todas as capitais brasileiras até 29 de setembro.



Por conta do novo serviço, a Anatel já disponibilizou uma lista com os smartphones compatíveis com a tecnologia e homologados no Brasil. Veja:

Apple

iPhone SE (3ª geração) - a partir de R$ 4.199,00;

iPhone 12 mini - a partir de R$ 5.505,00;

iPhone 12 - a partir de R$ 6.499,00;

iPhone 12 Pro - fabricante não informa preço sugerido;

iPhone 12 Pro Max - fabricante não informa preço sugerido;

iPhone 13 mini - a partir de R$ 6.374,00;

iPhone 13 - a partir de R$ 7.599,00;

iPhone 13 Pro - a partir de R$ 9.176,00;

iPhone 13 Pro Max - a partir de R$ 10.142,00.

Samsung

Galaxy S20 FE - fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy S21 FE 5G - R$ 2.554,44;

Galaxy S21 5G - R$ 2.699,00;

Galaxy S21+ 5G - R$ 3.599,10;

Galaxy S21 Ultra 5G - R$ 4.949,10;

Galaxy S22 - R$ 5.399,10;

Galaxy S22+ - R$ 6.299,10;

Galaxy S22 Ultra - R$ 8.549,10;

Galaxy A13 - R$ 1.399,08;

Galaxy A22 5G - R$ 1.799,07;

Galaxy A32 5G - R$ 2.099,00;

Galaxy A33 5G - R$ 2.499,00;

Galaxy A52 5G - R$ 1.699,00;

Galaxy A52s 5G - R$ 1.799,00;

Galaxy A53 5G - R$ 2.429,10;

Galaxy A73 5G - R$ 2.999,00;

Galaxy M23 5G - R$ 1.619,17;

Galaxy M33 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy M52 5G - R$ 1.887,78;

Galaxy M53 5G - R$ 2.699,00;

Galaxy Z Flip3 5G - R$ 4.999,00;

Galaxy Z Fold2 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy Z Fold3 5G - R$ 10.619,10;

Galaxy Note 20 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy Note 20 Ultra 5G - fabricante não informa preço sugerido.

Motorola

Moto G 5G Plus - fabricante não informa preço sugerido;

Moto G 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Moto G50 5G - R$ 1.439,10;

Moto G71 5G - R$ 1.999,00;

Moto G100 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Moto G200 5G - R$ 3.499,00;

Motorola Edge - fabricante não informa preço sugerido;

Motorola Edge 20 - R$ 2.124,15;

Motorola Edge 20 Lite - R$ 1.979,00;

Motorola Edge 20 Pro - R$ 3.149,10;

Motorola Edge 30 - R$ 3.599,10.

Xiaomi

Mi 10T Pro - fabricante não informa preço sugerido;

Mi 10T - fabricante não informa preço sugerido;

Mi 11 - fabricante não informa preço sugerido;

Mi 12 Pro 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Xiaomi 12 Lite - fabricante não informa preço sugerido;

Xiaomi 12 - R$ 8.739,99;

Poco F3 - fabricante não informa preço sugerido;

Poco M3 Pro 5G - R$ 2.759,99;

Poco M4 Pro 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Poco X4 Pro 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Redmi Note 10 5G - R$ 2.575,99;

Redmi Note 11 Pro 5G - R$ 3.679,99;

Xiaomi 11 Lite 5G - R$ 3.679,99.

Asus

Zenfone 8 - R$ 3.599,10;

Zenfone 8 Flip - R$ 4.949,10;

ROG Phone 5 - fabricante não informa preço sugerido;

ROG Phone 5s - R$ 4.949,10;

Realme

Realme GT 2 Pro

Realme GT Master

Realme 9 Pro+

TCL

TCL 20 Pro 5G - R$ 1.899,00.

Infinix

Zero 5G - R$ 2.249,10.

Nokia

Nokia G50 - R$ 2.800,00.

A Anatel destaca que é importante que os consumidores pesquisem antes de comprarem um celular. Apenas aparelhos com o selo de homologação da agência terão acesso ao 5G.

Com informações do g1.

