Confecção de luxo de vestidos de noivas nega golpe e se diz 'vítima' do excesso de clientes

A loja de vestidos My Vintage Dress, localizada em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, que deixou noivas sem os vestidos às vésperas das festas de casamento, se pronunciou mais uma vez nas redes sociais afirmando que enfrentou problemas devido ao "volume excepcional de pedidos e desafios na produção".

Clientes da confecção de luxo foram ao estabelecimento na terça-feira, 1º, em busca de vestidos após serem informadas sobre problemas na empresa. Segundo relatos de uma das noivas, a loja não entregou o vestido comprado e deixou de retornar as mensagens às vésperas do casamento. O Estadão tenta contato com a My Vintage Dress. O espaço segue aberto.

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"Diante de um período de volume excepcional de pedidos e desafios na produção, decidimos fechar temporariamente a loja para novas vendas, concentrando todos os esforços nas clientes que já possuem pedidos em andamento", afirmou.

Segundo a empresa, após o fechamento temporário, a loja passou a receber ameaças pelo Instagram. "Por segurança, retiramos a conta temporariamente do ar", diz a nota publicada nas redes sociais.

A noiva Letícia Queiroz relatou dificuldades para retirar o vestido. Após ter a retirada cancelada na segunda-feira, 31, e não conseguir contato com a empresa, ela foi até a loja.

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Nas redes sociais, ela compartilhou as tentativas frustradas de contato com a loja nos últimos dias e também detalhes da experiência durante os primeiros atendimentos. Segundo a noiva, a loja cogitou agendar a entrega do vestido para uma data posterior ao dia do casamento.

Após a publicação da noiva, clientes da confecção de luxo foram ao estabelecimento em busca de vestidos.

A My Vintage Dress afirmou que a loja foi "alvo da entrada coletiva e não autorizada de mais de 50 pessoas, caracterizando uma invasão do estabelecimento", acrescentando que "alguns vestidos foram levados por pessoas que estavam na loja sem autorização. Por isso, nossa equipe decidiu retirar alguns vestidos do local por segurança".

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Demissão

Funcionárias das áreas comercial e de costura foram demitidas na segunda-feira, segundo relato de uma ex-funcionária. Elas foram informadas de que a previsão seria tentar entregar os vestidos das clientes com casamentos marcados até fevereiro. Para as cerimônias posteriores, ainda será necessário definir o que será feito.

Segundo ela, a equipe começou a receber informações no sábado, 29, de que a loja não conseguiria continuar as atividades e passava por uma auditoria interna. Apesar da dispensa, algumas ex-funcionárias pretendem ajudar as noivas por conta própria, trabalhando de graça para colaborar com essas clientes.

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No comunicado, a My Vintage Dress não cita a demissão de funcionários.

"Até 31/08, trabalhávamos de segunda a sábado, das 8h às 23h30 - muitas vezes até madrugada adentro. Impedidas de acessar nossos locais de trabalho e diante do medo causado pelas ameaças, nossa equipe encontrou uma forma de continuar. Temos um time incrível e nossos colaboradores estão emprestando suas próprias casas para a produção dos vestidos", disse a empresa.

A My Vintage Dress afirmou ainda que é liderada por uma casal de mulheres e que, "infelizmente, confiou nas pessoas erradas", sem dar mais detalhes. "E hoje estamos enfrentando as consequências dessa confiança. Mas seguimos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para honrar nossos compromissos".