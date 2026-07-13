Condutor morre afogado após capotar carro e cair em rio em Santa Catarina
Caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira em Agronômica; Polícia Civil vai investigar as causas do acidente
Um motorista morreu afogado na madrugada desta segunda-feira (13) após capotar o carro que conduzia e cair dentro de um rio em Agronômica, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Quando os bombeiros militares chegaram para realizar o resgate, a vítima já estava sem vida e submersa.
📰 LEIA MAIS: Com 41 vagas e salários até R$ 19 mil, concurso do PR encerra inscrições nesta segunda
O acidente aconteceu na Rua Sete de Setembro, localizada no bairro Primavera. Os socorristas foram acionados logo após a meia-noite e, ao chegarem ao endereço, encontraram o veículo de cabeça para baixo dentro da água.
A equipe de resgate constatou que o condutor era o único ocupante do automóvel e utilizava o cinto de segurança no momento do capotamento. Como não foram encontrados documentos no veículo ou com a vítima, não foi possível realizar a identificação do homem no local do acidente.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
O corpo foi retirado da água pelos bombeiros e entregue às autoridades policiais. A Polícia Científica ficará responsável por determinar a identidade do motorista, enquanto a Polícia Civil instaurará um procedimento para investigar as circunstâncias e as causas do acidente.