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AÇÃO DOS BOMBEIROS

Condutor é resgatado de cabine submersa após caminhão cair em rio em SC

Vítima de 66 anos usou mangueira flexível para conseguir respirar enquanto bombeiros cortavam a estrutura do veículo debaixo d'água

Escrito por Da Redação
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Condutor é resgatado de cabine submersa após caminhão cair em rio em SC
Autor Ocorrência mobilizou os bombeiros nesta sexta (09) - Foto: Divulgação/CMBSC

Um motorista de 66 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar após o caminhão que pilotava cair em um rio e ficar quase totalmente submerso, na tarde de sexta-feira (09), na localidade de Tifa Schlikmann, em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí (SC). Com o pé esquerdo preso às ferragens e a cabine tomada pela água, o homem precisou utilizar um tubo flexível para continuar respirando durante todo o trabalho de remoção.

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O acidente aconteceu por volta das 15h55 na Estrada Geral Braço Esquerdo Perimbó. Ao chegarem ao local, os socorristas precisaram utilizar equipamentos específicos de resgate veicular para rebater o teto e expandir o painel do caminhão, liberando a vítima mesmo com parte da estrutura submersa.

Após ter o pé desengatado, o motorista recebeu um colete salva-vidas e foi retirado da água até a margem do rio. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi conduzido ao Pronto-Socorro do Hospital Bom Jesus pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A ocorrência também mobilizou a Polícia Militar. O veículo pertencia a uma empresa de laticínios da região e carregava 3 mil litros de leite no momento do acidente. As causas que levaram à queda do caminhão no rio ainda são desconhecidas.

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