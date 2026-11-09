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Condomínio pede expulsão e donos de apartamento acionam Justiça para despejar lutador

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os proprietários do apartamento onde mora o lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes, preso após agredir duas mulheres em um condomínio na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, entraram com uma ação de despejo para retirá-lo do imóvel. O pedido foi apresentado nesta segunda-feira, 9, com solicitação de liminar para desocupação do apartamento, segundo a defesa do condomínio.

A medida foi tomada após a administração do Condomínio Aquarius notificar formalmente os donos do imóvel e exigir a rescisão do contrato de aluguel. Os proprietários tinham até domingo, 8, para adotar as providências judiciais. A defesa de Lucas Portela Fontana Gomes não foi localizada.

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Segundo o advogado responsável pela representação do condomínio, a preocupação é impedir que o lutador volte a morar no prédio caso consiga deixar a prisão. A administração teme que uma eventual soltura permita que ele retorne ao local onde ocorreram as agressões.

O condomínio chegou a considerar uma ação judicial para excluir o lutador por comportamento antissocial, mas decidiu não apresentar o pedido neste momento, diante da iniciativa dos proprietários.

"A preocupação dos moradores, funcionários e demais pessoas que residem ou frequentam o edifício é objetiva: não se pode correr o risco de que, caso o investigado obtenha um alvará de soltura, seja beneficiado por habeas corpus ou consiga sua liberdade por qualquer outra via, ainda mantenha vínculo de posse ou moradia com o apartamento que lhe permita retornar ao condomínio. É justamente essa possibilidade que as medidas judiciais buscam impedir", informou a defesa do condomínio em nota.

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Lutador teve prisão convertida em preventiva

Lucas Portela Fontana Gomes foi preso em flagrante na madrugada de quinta-feira, 5, após agredir duas mulheres no Condomínio Aquarius. Segundo a Polícia Civil, ele invadiu o apartamento de uma moradora no terceiro andar e a espancou. Os filhos da vítima conseguiram escapar e foram até a portaria pedir ajuda.

Outra moradora, também idosa, subiu para verificar o que acontecia e encontrou o lutador no elevador. Ela também foi agredida. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o homem aplicou um golpe de estrangulamento e deu socos no rosto e na cabeça da mulher, que saiu do local sangrando.

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A segunda vítima conseguiu deixar o edifício e procurou abrigo em um posto de combustíveis próximo. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) e guardas municipais foram acionados. De acordo com o boletim de ocorrência, Lucas resistiu à abordagem e tentou tomar a arma de um policial.

Os agentes atiraram contra as pernas do suspeito para contê-lo. Mesmo ferido, ele tentou fugir pelas escadas, mas foi imobilizado com uma arma de choque.

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Após a prisão inicial, o lutador chegou a ser colocado em liberdade, o que provocou preocupação entre os moradores. Ele foi preso novamente na sexta-feira, 6, e teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça no sábado, 7.

Lucas responderá por tentativa de feminicídio. O caso é investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira). O lutador também foi desligado de duas academias. Ele havia sido expulso de uma academia de jiu-jítsu cerca de um ano antes do episódio e, após a repercussão das agressões, foi afastado de uma academia de musculação.

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