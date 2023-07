Condição genética rara faz homem ter diarreia há 33 anos; entenda

Médicos estadunidenses relataram que um homem de 33 anos sofria com diarreia severa desde os dois meses de idade. O paciente nunca tinha conseguido um diagnóstico correto, até ser atendido por médico do Hospital Geral de Massachusetts, em Boston.

Por conta do problema, desde criança ele vivia sob uma dieta restrita, sem laticínios, soja, glúten, ovos, castanhas, peixes ou frutos do mar. Mesmo assim, o homem foi hospitalizado mais de oito vezes por conta da diarreia.

De acordo com a equipe médica, o homem também enfrentou dificuldades de crescimento na infância, por conta dos remédios que tomava para lidar com o problema. As drogas suprimiam sistema imunológico, mas se ele parava com elas, a diarreia voltava.

Ele foi voluntário em diversos estudos clínicos até os 13 anos de idade e enfrentou problemas como rosácea e pressão alta. Os médicos também identificaram que a diarreia tinha alto impacto na qualidade de vida do paciente, que vivia isolado e estressado.

Diarreia diagnosticada

Mas foi só aos 33 anos de idade, quando o homem deu entrada novamente em um hospital em mais um episódio grave de diarreia, que o diagnóstico finalmente foi descoberto. Os médicos descobriram que ele tem uma desordem imune, poliendocrinopatia (deficiência de várias glândulas endócrinas) e enteropatia (doença do intestino que causa má absorção de água e nutrientes).

As condições, juntas, são conhecidas como síndrome IPEX, uma doença autoimune rara causada quando o sistema imunológico ataca o intestino. O paciente passou por um transplante de medula óssea e está sem diarreia há oito meses.





