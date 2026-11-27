Homem foi assassinado por dois homens que estavam em uma moto e o executaram com três tiros na cabeça

Um homem identificado como Coriolando Miranda da Silva, 58 anos, foi morto a tiros nesta terça-feira (24) em João Pessoa (PB), oito dias após deixar o presídio. Ele cumpria pena por estupro e passou 27 anos encarcerado. O crime ocorreu em uma calçada no bairro Castelo Branco, próxima à residência dele.

📰 LEIA MAIS: Defesa Civil investiga suposto tremor de terra em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Horas antes do assassinato, Coriolando gravou um vídeo em uma praia da capital paraibana comemorando a liberdade. “A praia está maravilhosa. Fiquei 26 anos fora de João Pessoa. Hoje, estou voltando para minha cidade”, disse.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque. Coriolando conversava com outras pessoas na calçada quando dois homens chegaram em uma motocicleta. Um deles efetuou os disparos. Coriolando foi atingido por três tiros na cabeça e morreu no local. As demais pessoas que estavam próximas não ficaram feridas.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A delegada Josenice Andrade, da Polícia Civil da Paraíba (PCPB), informou que o caso está sob investigação. Segundo ela, até o momento não há elementos que permitam relacionar o assassinato ao crime pelo qual Coriolando foi condenado. A Polícia Civil investiga o crime.