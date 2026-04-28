Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
LOTERIAS

Concurso especial de 30 anos da Mega-Sena deve pagar prêmio de R$ 150 milhões

Uma das novidades desta edição é a ampliação do prazo para participação em bolões on-line

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 09:15:12 Editado em 28.04.2026, 09:15:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Concurso especial de 30 anos da Mega-Sena deve pagar prêmio de R$ 150 milhões
Autor Foto: Ilustrativa/YouTube/Caixa

A Caixa Econômica Federal anunciou uma edição comemorativa da Mega-Sena para marcar os 30 anos da modalidade. O concurso de número 3010 terá prêmio estimado em R$ 150 milhões.

📰LEIA MAIS: Lotomania: Aposta única recebe prêmio de 1,5 milhão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As apostas foram abertas às 10h deste domingo (26) e poderão ser registradas até as 22h do dia 23 de maio, tanto em casas lotéricas de todo o país quanto pelos canais digitais, como o portal Loterias Caixa e o aplicativo oficial.

Uma das novidades desta edição é a ampliação do prazo para participação em bolões on-line, que poderão ser adquiridos até uma hora antes do sorteio, previsto para ocorrer em 24 de maio, às 11h.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas online bolões Concurso 3010 Loterias Caixa mega sena Prêmio especial
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV