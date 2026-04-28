Concurso especial de 30 anos da Mega-Sena deve pagar prêmio de R$ 150 milhões
Uma das novidades desta edição é a ampliação do prazo para participação em bolões on-line
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A Caixa Econômica Federal anunciou uma edição comemorativa da Mega-Sena para marcar os 30 anos da modalidade. O concurso de número 3010 terá prêmio estimado em R$ 150 milhões.
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As apostas foram abertas às 10h deste domingo (26) e poderão ser registradas até as 22h do dia 23 de maio, tanto em casas lotéricas de todo o país quanto pelos canais digitais, como o portal Loterias Caixa e o aplicativo oficial.
Uma das novidades desta edição é a ampliação do prazo para participação em bolões on-line, que poderão ser adquiridos até uma hora antes do sorteio, previsto para ocorrer em 24 de maio, às 11h.
Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula.
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