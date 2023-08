Concurso elege os cães mais feios do mundo; veja alguns vencedores

Cães são considerados lindos e fofos por natureza, certo? Segundo o concurso Cachorro Mais Feio do Mundo que é realizado há quase 50 anos em uma feira na Califórnia, nos Estados Unidos, nem sempre!

Apesar de parecer uma sátira maldosa, a competição que acontece na Feira de Sonoma-Marin, ajuda a conscientizar a população sobre a importância de adotar todos os 'doguinhos'. Além disso, os tutores ganham prêmios em dinheiro, além do estrelato mundial.

“O concurso anual Cachorro Mais Feio do Mundo não é para tirar sarro de cachorros, mas para se divertir com alguns personagens maravilhosos e mostrar ao mundo que esses cachorros são realmente lindos!”, explica a organização do evento.

O atual dono do prêmio se chama Scooter, um cão de crista chinês, de sete anos de idade, coroado no mês de julho.

O cachorro nasceu com as patas traseiras deformadas, voltadas para trás. Pensando nisso, nós do Amo Meu Pet, separamos os últimos cachorros que já foram considerados os mais feios do mundo, confira abaixo.

Scooter (2023):

Coroado recentemente, Scooter foi salvo por um voluntário do grupo de resgate Saving Animals From Euthanasia depois que um criador o trouxe para o controle de animais em Tuscon, Arizona.

Foto por Da Redação

Mr. Happy Face (2022):

O vencedor do ano passado, tinha na época 17 anos e ostentava um tufo de pelos brancos, como um topete estiloso. Além de ficar permanentemente com a língua para fora da boca. Uma gracinha, viu!

Foto por Da Redação

Scamp the Tramp (2019):

Em razão da pandemia, o mini querido de cabelo indomável, ficou com prêmio por alguns anos a mais. Na época, o cãozinho participava de um programa de voluntariado, e realizava visitas alegres em escolas e um centro para idosos.

Foto por Da Redação

Zsa Zsa (2018):

Os dentes e a língua de fora ajudaram o bulldog inglês, Zsa Zsa derrotar outros 13 mini queridos. Antes da adoção, ele tinha sido resgatado e salvo de uma fábrica de filhotes. Duas semanas depois de vencer a competição, Zsa Zsa morreu durante o sono.

Foto por Da Redação

