Concurso elege a foto mais engraçada de pets; confira os finalistas

O Comedy Pet Photo Awards, premiação que elege a foto mais engraçada de pets, anunciou os finalistas da edição de 2023 do concurso nesta sexta-feira (14).

São 25 imagens que agora serão avaliadas por quatro juízes. O anúncio da imagem vencedora será no dia 11 de agosto. Entre os concorrentes estão o gato "chefão", o gato "goleiro", o poddle voador e o cachorro Zorro.

Comedy Pet Photo Awards é uma competição global de fotos engraçadas de animais de estimação e a missão é promover a conscientização positiva sobre questões de bem-estar animal e celebrar. O incrível e extremamente valioso papel e contribuição que os animais de estimação podem e têm em nossas vidas. Eles mantêm em forma, divertidos, sãos e com os pés no chão. "Eles nos ouvem quando ninguém mais o faz, eles sabem como nos animar e farão qualquer coisa por nós (a menos que estejamos falando de gatos, mas eles têm superpoderes especiais que não ousamos falar). Através das maravilhas da fotografia, queremos compartilhar as expressões hilárias, travessuras e travessuras que seus alegres animais de estimação fazem e compartilhar o amor e o riso com o mundo!", comentou a organização.

