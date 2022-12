Concurso: Banco do Brasil oferece 6 mil vagas para escriturário

Da Redação

A aplicação das provas ocorre no dia 23 de abril

O Banco do Brasil abriu um concurso público, oferecendo 6 mil vagas para o cargo de escriturário, nas funções de agente comercial e de tecnologia. De acordo com o edital, são 4 mil vagas para início imediato e 2 mil para formação de cadastro de reserva.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com um salário de R$ 3.622,23. Os cargos exigem nível médio.

A distribuição das vagas é a seguinte:



Agente de tecnologia: 2 mil imediatas e 1 mil para cadastro de reserva

Agente comercial: 2 mil imediatas e 1 mil para cadastro de reserva

No caso do agente comercial, as vagas são para todos os estados e Distrito Federal. Já para agente de tecnologia, as vagas são para Brasília e São Paulo.

O edital também informa que as pessoas que forem aprovadas no concurso e assumirem o cargo terão vários benefícios, como participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso à plano de saúde, plano odontológico básico, entre outros.

Inscrições

As inscrições, que devem ser feitas pela internet, foram abertas nesta sexta-feira (23) e seguem até o dia 24 de fevereiro de 2023. Para se inscrever, basta acessar o site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 50.

Veja as vagas por estados para a função de agente comercial:



Acre: 20 imediatas e 6 para cadastro de reserva

Alagoas: 31 imediatas e 2 para cadastro de reserva

Amapá: 13 imediatas e 4 para cadastro de reserva

Amazonas: 32 imediatas e 10 para cadastro de reserva

Bahia: 149 imediatas e 21 para cadastro de reserva

Ceará: 51 imediatas e 6 para cadastro de reserva

Distrito Federal: 54 imediatas e 211 para cadastro de reserva

Espírito Santo: 26 imediatas e 5 para cadastro de reserva

Goiás: 55 imediatas e 9 para cadastro de reserva

Maranhão: 70 imediatas e 12 para cadastro de reserva

Minas Gerais: 172 imediatas e 92 para cadastro de reserva

Mato Grosso do Sul: 34 imediatas e 20 para cadastro de reserva

Mato Grosso: 50 imediatas e 27 para cadastro de reserva

Pará: 72 imediatas e 15 para cadastro de reserva

Paraíba: 42 imediatas e 4 para cadastro de reserva

Paraná: 152 imediatas e 127 para cadastro de reserva

Pernambuco: 72 imediatas e 32 para cadastro de reserva

Piauí: 39 imediatas e 7 para cadastro de reserva

Rio de Janeiro: 136 imediatas e 55 para cadastro de reserva

Rio Grande do Norte: 26 imediatas e 6 para cadastro de reserva

Rio Grande do Sul: 118 imediatas e 47 para cadastro de reserva

Rondônia: 27 imediatas e 15 para cadastro de reserva

Roraima: 9 imediatas e 3 para cadastro de reserva

Santa Catarina: 78 imediatas e 26 para cadastro de reserva

Sergipe: 20 imediatas e 2 para cadastro de reserva

São Paulo: 429 imediatas e 231 para cadastro de reserva

Tocantins: 23 imediatas e 5 para cadastro de reserva

No caso do cargo de agente de tecnologia, são 2 mil vagas imediatas e 1 mil para cadastro de reserva, somente para Brasília e São Paulo.

Provas

O concurso terá provas objetivas e prova de redação, que serão aplicadas no dia 23 de abril. As provas terão duração de 5 horas.

No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a UF/Macrorregião/Microrregião e a cidade de realização das provas. Ou seja, ao optar por concorrer à determinada UF/Macrorregião/Microrregião, o candidato estará automaticamente vinculado a ela para fins de realização de provas, de classificação e de contratação.

O candidato deve verificar no Anexo I do edital a lista de municípios abrangidos dentro de cada macro e microrregião.

Com informações do G1.

