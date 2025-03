Concurso 3328 da Lotofácil acumula e prêmio chega a R$ 9,5 milhões

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos.

Ninguém acertou as quinze dezenas sorteadas na noite desta segunda-feira (24) no concurso de número 3328 da Lotofácil. Agora, o próximo concurso será nesta terça-feira (25), com prêmio estimado de R$ 9,5 milhões.

Os números sorteados foram: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 e 23.

Confira o rateio divulgado pela Caixa Econômica Federal:

Houve 413 apostas com 14 acertos. Cada uma recebe um prêmio de R$ 1.592,57.

14.315 jogos vencedores acertaram 13 números e levam R$ 30.

184.079 apostas com 12 acertos faturam R$ 12.

996.496 apostas fizeram 11 dezenas e ganham R$ 6.

Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

