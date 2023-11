Concessionária não tem previsão de restabelecimento de energia em SP e número de afetados

Os efeitos das fortes chuvas e das rajadas de vento de até 100 km/h que atingiram São Paulo na sexta-feira, 3, ainda provocaram transtornos à cidade neste sábado, 4. Muitos bairros continuam sem luz e a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia a 8 milhões de clientes na Região Metropolitana de São Paulo, ainda está fazendo o levantamento do tamanho do apagão. "A gente sabe que as regiões sul e oeste são as mais afetadas, mas o levantamento total ainda estamos fazendo porque estão entrando muitos casos", disse o diretor de Mercado da Enel, André Osvaldo dos Santos, em entrevista à rádio CBN, neste sábado. Há relatos de imóveis no Morumbi, City América, Paraíso e Vila Romana que estão desde as 16h de sexta sem luz. Campo Belo e Butantã também se queixam de falta de energia. "Ainda estamos avaliando os danos causados pela chuva. A gente não consegue neste momento passar uma previsão infelizmente", disse Santos. As fortes chuvas deixaram ao menos seis pessoas mortas no Estado. Mais de 40 municípios, incluindo a capital paulista, tiveram ocorrências por queda de árvores. Foram mais de 2 mil chamados para ocorrências de acordo com as defesas civis e o Corpo de Bombeiros em todo o Estado. "Esse evento foi de alta magnitude e sem precedentes aqui em São Paulo, com ventos acima de 100km/h. A queda de árvores destruiu a nossa rede em várias regiões. Nesse momento, a gente não consegue passar uma previsão", afirmou Santos.

2 pessoas morreram em São Paulo (zona leste): queda de árvore sobre veículo; 1 pessoa faleceu em Osasco: queda de árvore sobre muro que atinge veículo; 1 pessoa morreu em Santo André: queda de parede do 18º andar de prédio em construção; 1 pessoa faleceu em Limeira: queda de muro sobre pessoa; 1 pessoa morreu em Suzano: queda de árvore sobre pessoa. A Enel reforçou as equipes em campo, nos canais de atendimento e no centro de controle e informou que está trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia. Desde o início do temporal que atingiu a cidade, a Prefeitura de São Paulo afirma que funcionários da limpeza, agentes das subprefeituras e equipes de iluminação pública e de reparos em semáforos estão nas ruas para restabelecer a normalidade na capital paulista.

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para deficientes auditivos, o telefone é o 0800 77 28 626. Salve também a Elena nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela consegue ajudar a registrar falta de luz, solicitar segunda via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento. Por teleatendimento: 0800 72 73 110 (atendimento em dias úteis, das 8 horas às 18 horas). Por carta: enviar em envelope fechado mencionando Ouvidoria para o endereço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º andar, Vila Gertrudes, São Paulo-SP, CEP: 04794-00.