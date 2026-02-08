Concentração de blocos na Consolação tem superlotação, foliões passando mal e atrasos

A realização de dois megablocos de carnaval neste domingo, 8, na Rua da Consolação acabou causando confusão, tumulto, atrasos e relatos de pessoas prensadas contra grades de contenção. Alguns foliões passaram mal e precisaram ser socorridos por bombeiros civis que acompanhavam o cortejo.

O problema começou com o desfile do bloco de carnaval Skol, que tem como principal atração o DJ escocês Calvin Harris. Ele precisou ser paralisado pouco depois de iniciar seu desfile, no início da tarde.

O bloco estava previsto para ter início às 11h30 com a apresentação dos artistas brasileiros Nattan, Xand Avião, Felipe Amorim e Zé Vaqueiro na esquina da Rua da Consolação com a Rua Pedro Taques. Calvin Harris fecharia o bloco com um show a partir das 14 horas.

Pouco depois das 12 horas, no entanto, o bloco parou de andar, houve empurra-empurra e alguns foliões passaram mal. Foi quando os artistas decidiram interromper a apresentação diversas vezes.

Somente o cantor Nattan parou a apresentação musical três vezes para pedir ajuda para pessoas que estavam passando mal. Por causa da superlotação, os foliões que precisavam de auxílio tinham dificuldade de chegar até os postos médicos.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, por causa da superlotação, algumas pessoas ficaram prensadas contra as grades de contenção. A estrutura chegou a ser derrubada pela multidão em alguns pontos para impedir ferimentos mais graves. Algumas pessoas gritavam por ajuda dos Bombeiros, segundo o jornal.

O Estadão contatou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a assessoria de imprensa do bloco, mas todos informaram que não foi registrada nenhuma ocorrência de maior gravidade. A PM disse apenas que ampliou o efetivo enviado ao bloco por causa da superlotação, mas não informou quantos policiais acompanhavam o evento.

Nenhum dos órgãos forneceu uma estimativa de público do bloco, mas imagens de drone feitas pela PM mostram uma multidão ocupando vários quarteirões da Rua da Consolação.

As paralisações atrasaram o andamento do cortejo, o que fez Calvin Harris iniciar a apresentação pouco depois das 15 horas, com mais de uma hora de atraso. Por volta das 16 horas, a organização do bloco informou que a situação já estava normalizada, mas o desfile seguia superlotado.

Ao passar pela altura do número 1.400 da Rua da Consolação, os foliões derrubaram as grades do prédio da Escola Paulista de Magistratura e ocuparam parte da área aberta do imóvel.

Segundo a organização do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, que desfilaria a partir das 14 horas também na Rua da Consolação, o início do desfile está atrasado duas horas por conta da confusão no bloco Skol com Calvin Harris.