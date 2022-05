Compra do Twitter está suspensa, diz Elon Musk

Da Redação

Nesta sexta-feira (13), a compra do Twitter foi temporariamente suspensa conforme anúncio do bilionário Elon Musk. O empresário diz que vai esperar o resultado de uma pesquisa sobre contas falsas e spams na rede social. De acordo com matéria do Metrópoles, Musk quer constatar se essas modalidades representarão menos de 5% dos usuários da plataforma.

“O acordo do Twitter foi temporariamente suspenso, por detalhes pendentes sobre o cálculo de que contas falsas/spam representam, de fato, menos de 5% dos usuários”, disse o proprietário da Tesla, na sua conta das redes sociais. Minutos depois da divulgação da notícia, novamente em sua conta, ele afirmou que está “ainda comprometido com a aquisição”.

Depois da mensagem, as ações do Twitter caíram 17,9% nas negociações pré-mercado da bolsa dos Estados Unidos.



No dia 14 de abril, Musk, que é dono da Tesla e da SpaceX, fez oferta para comprar todo o restante das ações do Twitter por US$ 44 bilhões, o que corresponde a aproximadamente R$ 197 bilhões. Na data, ele já havia comprado 10% das ações.

Quando o empresário comprou as ações, o preço das cotações da empresa subiu de US$ 39,31, em 1º de abril, para US$ 51,35.





Fonte: Informações do Metropóles.