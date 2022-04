Da Redação

Compositor parceiro do 'Biquini Cavadão' morre aos 39 anos

Morreu nesta quarta-feira (6), o compositor Dudy Cardoso, aos 39 anos, parceiro da banda 'Biquini Cavadão', em decorrência de câncer renal que gerou metástase.

A morte do artista foi anunciada em rede social por Adriana, companheira de Dudy. “Estamos muito abalados”, resume Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão. Foi a partir da parceria com o 'Biquini Cavadão' que Dudy Cardoso ganhou progressiva visibilidade na carreira de cantor e compositor.

Com a banda, Dudy compôs músicas como Roda gigante (Álvaro Birita, Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Flores e Dudy Cardoso, 2013), Um rio sempre beija o mar (Álvaro Birita, Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Flores e Dudy Cardoso, 2017), Soltos pelo ar (Álvaro Birita, Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Flores da Cunha e Dudy Cardoso) e Colhendo flores (Álvaro Birita, Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Flores e Dudy Cardoso, 2021).



A parceria de Dudy Cardoso com o 'Biquini Cavadão' resultou tão afinada que, no 16º álbum da banda, As voltas que o mundo dá, o compositor foi coautor de cinco das 12 músicas.

