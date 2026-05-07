Companhias aéreas pedem para operar após as 23h em Congonhas 'em casos excepcionais'

Companhias aéreas que operam voos no Aeroporto de Congonhas pediram à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que autorize, em situações excepcionais, a operação de pousos e decolagens após as 23 horas no terminal. Atualmente o aeroporto funciona das 6h às 23h.

O pedido foi encaminhado pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear), que representa as principais empresas do setor. A alegação é de que, quando há problemas causados pelo mau tempo, panes ou outros incidentes, todo o sistema aéreo é afetado por atrasos e cancelamentos de voos. A hora adicional, nesses casos, poderia amenizar os impactos.

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A Anac informou que recebeu ofício da Abear solicitando suporte para viabilizar a extensão excepcional e pontual do horário de operações no Aeroporto de Congonhas em situações extraordinárias. "O tema foi encaminhado para a diretoria colegiada e está sendo analisado", diz a agência.

A Abear representa empresas como a Latam, Gol e Azul, que apresentaram o pleito à entidade. Segundo as companhias, a medida não representaria uma ampliação permanente na capacidade operacional do aeroporto, mas uma forma de concluir as operações já realizadas, em situações de excepcionalidade, e evitar efeitos em cadeia na malha aérea nacional.

A concessionária Aena informou que as prorrogações do horário operacional do aeroporto de Congonhas ocorrem exclusivamente em situações excepcionais, como em eventos meteorológicos adversos, normalmente associados a impactos severos na malha aérea que atende aos milhares de passageiros que passam pelo aeroporto diariamente, com potenciais desdobramentos em toda a malha aérea nacional.

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Nesses casos, as empresas aéreas encaminham suas solicitações ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), por meio do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, responsável por receber e avaliar previamente os impactos operacionais apresentados e, quando atendidos os critérios aplicáveis, previamente acordados com a Anac, encaminhar a demanda ao operador aeroportuário.

A partir desse encaminhamento, a concessionária aeroportuária avalia as condições operacionais e informa a disponibilidade da infraestrutura aeroportuária necessária para eventual prorrogação das operações.

No dia 9 de abril, como noticiou o Estadão, o aeroporto de Congonhas foi autorizado a operar uma hora a mais - até a meia-noite -, por conta de uma pane que provocou a suspensão de voos pela manhã. A decisão foi tomada após um pedido das companhias para reduzir os impactos na malha aérea. A pane teria sido provocada por um incêndio no prédio onde fica o sistema de controle operacional.

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Dados da Abear apontam que o incidente provocou o cancelamento de 178 voos e a alteração de outros 22, impactando diretamente mais de 38 mil passageiros. O prejuízo operacional foi estimado em R$ 10 milhões.

A proposta das empresas inclui critérios para a aplicação do horário flexível, entre eles o de que o evento cause impacto sobre um número superior a 600 passageiros. Segundo a concessionária Aena, o aeroporto de Congonhas registra um fluxo diário de 75 mil passageiros.

Ainda segundo as empresas, a medida não significaria ampliação permanente da capacidade do aeroporto, mas uma alternativa para concluir operações já iniciadas e evitar efeitos em cadeia na malha aérea nacional. A sugestão é de que a operação extra não exceda 1 hora adicional.

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O aeroporto de Congonhas tem restrição para operações noturnas desde a década de 1970, devido ao impacto sonoro na região do entorno. As regras atuais, que preveem o fim das operações de pouso e decolagem às 23 horas foram definidas pela Anac em 2008 para mitigar a poluição sonora, já que o aeroporto está localizado em área densamente povoada.

A prefeitura de São Paulo informou, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), que não foi oficialmente comunicada sobre a proposta. Caso haja formalização, o pedido será analisado pelos órgãos técnicos, com base na legislação e na avaliação do interesse público.