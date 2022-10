Companhia aérea se manifesta sobre pilotos que viram OVNI em SC; vídeo

Da Redação

A companhia Azul Linhas Aéreas informou que as autoridades estão investigando o que seria objeto voador não identificado (OVNI) avistado pela tripulação do Airbus A320neo, na noite do último sábado (22), ao passar por Bom Retiro, em Santa Catarina.

Em nota à imprensa, a companhia explicou que “seus tripulantes seguem os mais rigorosos protocolos de segurança e que, qualquer eventualidade, é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo.” Também explicou que “o assunto já está sob ciência das autoridades competentes”.

O site ND+ fez contato a FAB (Força Aérea Brasileira) para obter detalhe da investigação e do relato da tripulação, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.

Nota da Azul na íntegra

São Paulo, 24 de outubro de 2022 – A Azul informa que seus Tripulantes seguem os mais rigorosos protocolos de segurança e que, qualquer eventualidade, é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo. A companhia ressalta que o assunto já está sob ciência das autoridades competentes.

O que ocorreu?

Durante o contato com a torre de controle, por volta das 22h30, o piloto do avião 4517 da Azul relatou que havia uma luz muito forte, tipo um farol na sua direção. No entanto, nem a tripulação, nem os controladores de tráfego aéreo possuíam nos radares alguma outra aeronave que correspondesse ao sinal.

Em um dos momentos, o piloto comenta que “não existia um padrão de circuito de tráfego” no movimento da luz, tratando-se de “um movimento aleatório”, e em outro momento, ele também descreve que “aparece e some, aparece e some, várias vezes durante nosso voo”. O avião fazia rota Guarulhos (SP) para Porto Alegre (RS).

A conversa entre o piloto e o controle de tráfego aéreo foi registrado pelo Canal Câmera Aeroporto Salgado Filho BrAmigos, no YouTube, que transmite imagens do Aeroporto de Porto Alegre cerca de 24 horas com os diálogos entre os pilotos e o controle. O voo seguiu sem alterações até Porto Alegre e os pilotos foram orientados a repassarem as informações sobre o episódio ao setor de defesa aérea.

Veja:

Com informações do site ND+, de Santa Catarina.

