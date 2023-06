Companheiro até depois do fim: cão se recusa a deixar túmulo do tutor

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o quão forte é o companheirismo de um cachorro e seu antigo tutor. Mesmo após o cuidador falecer, o animalzinho continua ao seu lado e se nega a deixar o túmulo onde ele foi enterrado. O caso foi registrado em Coahuila, no México, e comoveu os internautas.

As imagens que foram divulgadas por um perfil do Twitter mostram o cão da cor bege deitado próximo ao túmulo do antigo companheiro. Pelo amor que tem ao seu tutor, o animal é capaz de suportar noites frias para continuar no local.

A imprensa mexicana informou que a lealdade do cachorro conquistou o coração dos seguranças e dos visitantes do cemitério, que decidiram oferecer comida e água para o peludo diariamente. Conforme eles, o cãozinho aparenta não ter mais ânimo e demonstra um olhar expressivo de tristeza.

Imagens captadas por uma mulher mostram o cão dormindo ao lado do túmulo. Ele, então, levanta a cabeça apenas quando percebe que há mais gente a sua volta. A cena imediatamente viralizou e deixou os internautas emocionados com a história.

Veja:

Un perrito fue captado en video junto a la tumba de su dueño en el Panteón Los Pinos, en Saltillo, Coahuila. #PorLasMañanas con @genarolozano y @SofiaEscobosa | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/Ng9hpLzS01 — NMás (@nmas) June 13, 2023

Com informações do Metrópoles.

