Comoção: tenente da Polícia Militar morre aos 32 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A morte da policial gerou comoção nas redes sociais

Morreu na noite de domingo (11) a 1ª Tenente Gabriella Nogueira Leal Cataneo, que atuava no 14º Batalhão de Polícia Militar, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a policial tinha 32 anos e morreu por conta de problemas cardiorrespiratórios. Ela ingressou na corporação em 2015 e trabalhava no 14º BPM desde dezembro de 2021.

Através de uma rede social, a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) informou que o 14º BPM está em luto e manifestou sentimentos de pesar e solidariedade aos familiares e amigos.

continua após publicidade .

A tenente deixa pai, mãe, uma irmã, uma filha e o marido, que também é militar, Deonísio Japhet Cataneo.

Luto na região

Morreu neste domingo (11) Cláudio Augusto de Oliveira, aos 51 anos, filho mais velho do comunicador Pinga Fogo, que faleceu em 2014. O empresário e um dos diretores da Rádio Nova Am, de Apucarana, estava na casa da família em Jandaia do Sul.

Conforme informações do Grupo Pinga Fogo, o Sargentão, como era chamado, também conhecido como Kiki, sofreu um mal súbito. O velório será realizado nesta segunda-feira (12), na Capela de Jandaia do Sul, e o sepultamento acontece às 16h.

Siga o TNOnline no Google News