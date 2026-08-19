Como vai funcionar o Saúde Digital SP, programa de teleconsultas da Prefeitura de São Paulo

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Paulo lançou nesta quarta-feira, 19, o programa Saúde Digital SP, iniciativa que amplia a oferta de atendimento médico a distância pela rede municipal. Entre as principais mudanças está a expansão do Pronto Saúde Digital, disponível no aplicativo e-saúdeSP, que passa a funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O serviço é destinado a casos de baixa gravidade e permite que o paciente tenha acesso a uma consulta com clínico geral sem precisar se deslocar inicialmente até uma unidade de saúde.

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A estratégia também prevê o acompanhamento digital de pacientes com doenças crônicas e a ampliação das teleconsultas com especialistas. A expectativa inicial da SMS é realizar cerca de 220 mil consultas por mês.

Segundo o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco, o atendimento digital não substituirá o presencial. "A proposta é ampliar as formas de acesso aos serviços de saúde e direcionar para as unidades os pacientes que precisarem de avaliação presencial", afirmou durante a coletiva.

Quem poderá usar o Pronto Saúde Digital?

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O serviço poderá ser utilizado por moradores da cidade de São Paulo que tenham cadastro no aplicativo e-saúdeSP e vínculo ativo com uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da rede municipal.

Segundo a SMS, o Pronto Saúde Digital é voltado para casos não urgentes e oferece atendimento gratuito com clínico geral 24 horas por dia, sete dias por semana.

Como solicitar uma teleconsulta?

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O primeiro passo é baixar o aplicativo e-saúdeSP e fazer o login. Na tela inicial, o usuário deve selecionar o ícone "Pronto Saúde". Antes de iniciar o atendimento, a plataforma informa que o serviço é destinado apenas a situações não urgentes.

Em seguida, começa uma triagem digital. O paciente responde a perguntas sobre seu estado de saúde e informa os sintomas que apresenta. Uma das etapas permite indicar, em uma ilustração do corpo humano, a região em que sente dor ou algum outro desconforto.

A própria plataforma alerta que sinais de maior gravidade, como sintomas de infarto ou acidente vascular cerebral (AVC), dificuldade para respirar, sangramento intenso, ferimentos graves, convulsões e inchaço nos lábios, boca, garganta ou língua, não devem ser atendidos pelo canal de teleconsulta. Nessas situações, a orientação é buscar atendimento de emergência.

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Depois que o questionário é concluído, as informações passam por uma triagem realizada por um profissional de enfermagem. Na sequência, o profissional de saúde entra em contato para realizar o atendimento ou fornecer as orientações necessárias.

Durante a teleconsulta, o médico tem acesso às informações disponíveis no prontuário eletrônico do paciente e avalia se o quadro pode ser resolvido a distância ou se exige atendimento presencial. Quando necessário, também poderá emitir receita digital e atestado médico.

Quanto tempo o paciente vai esperar para ser atendido?

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Segundo Marcelo Itiro Takano, responsável pela Unidade de Coordenação de Projetos da SMS, o Pronto Saúde Digital terá como limite o prazo de duas horas para o atendimento. A expectativa, no entanto, é que as consultas ocorram em um intervalo menor.

Durante a coletiva, Zamarco afirmou que, nos primeiros dias da nova operação, iniciada no sábado, 15, o serviço vinha realizando cerca de 500 atendimentos por dia, com tempo de espera inferior a um minuto. Segundo ele, esse intervalo poderá aumentar à medida que crescer o número de usuários, mas não deverá ultrapassar duas horas.

Atendimento digital também será oferecido nas unidades de saúde

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Para pessoas que não têm acesso às ferramentas digitais ou apresentam dificuldade para utilizá-las, a SMS manterá os Consultórios Digitais. Nesses espaços, o paciente realiza a teleconsulta em uma sala específica da unidade de saúde, acompanhado por um profissional de enfermagem.

Segundo a secretaria, os Consultórios Digitais foram criados em 2022 e, até julho deste ano, realizaram mais de 1,4 milhão de atendimentos. Atualmente, eles estão presentes em 483 unidades da rede municipal, entre UBSs, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Durante a coletiva, Zamarco também afirmou que haverá suporte especialmente para idosos que tenham dificuldade com a tecnologia. "Os profissionais das salas estarão treinados para ajudar os idosos a utilizar a tecnologia e facilitar o acesso ao atendimento", disse.

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Quais serviços estão disponíveis no e-saúdeSP?

O e-saúdeSP reúne diferentes serviços da rede municipal. Pelo aplicativo, o usuário pode consultar exames e atendimentos, localizar unidades de saúde e acessar ferramentas relacionadas a medicamentos e vacinação.

Na área de imunização, é possível acompanhar a carteira digital, consultar o calendário de vacinação e verificar as doses já recebidas e as que ainda estão pendentes.

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O aplicativo também oferece o Agenda Fácil, para acesso a consultas presenciais, e ferramentas como Remédio na Hora, Minhas Retiradas, Fralda em Casa, SPREP e TARV.

De acordo com os dados mais recentes divulgados pela SMS, até julho, o aplicativo acumulava mais de 75 milhões de acessos, 5,4 milhões de usuários cadastrados e 5,3 milhões de atendimentos digitais.

WhatsApp será usado no acompanhamento de pacientes

Além do Pronto Saúde Digital, em que o próprio usuário procura o atendimento pelo e-saúdeSP, o Saúde Digital SP terá uma segunda modalidade voltada inicialmente a pessoas com hipertensão, diabetes ou obesidade que já são acompanhadas pela rede municipal.

A proposta é acompanhar esse público de forma ativa, com ações de prevenção, monitoramento das condições de saúde e oferta de teleconsultas quando necessário.

Nesse caso, a própria secretaria fará o primeiro contato com o paciente, por meio do número oficial de WhatsApp (11) 5461-5600. Após receber o convite, o usuário deverá confirmar suas informações cadastrais e atualizar os dados no e-saúdeSP. A adesão ao teleatendimento é voluntária.

Quem aceitar participar receberá três opções de datas para agendar a teleconsulta. Depois, deverá aguardar o retorno do contato pelo WhatsApp, e o atendimento será realizado por videochamada diretamente no aplicativo e-saúdeSP.

Após a implementação para pacientes com hipertensão, diabetes e obesidade, a expectativa da SMS é expandir gradualmente a estratégia para outras linhas de cuidado, como saúde materno-infantil, saúde da pessoa idosa e saúde mental.