Como saber qual plataforma de apostas esportivas é a certa para você?

Da Redação

Os sites de apostas estão em todos os cantos: propagandas, campos de futebol, uniformes de times, patrocínio de torneios e muito mais. Por isso, nada mais normal que as pessoas procurarem informações e até se divertirem com apostas esportivas.

continua após publicidade .

Mas para não cair em sites de origens duvidosas, é preciso ter atenção a alguns critérios importantes antes de abrir uma conta e apostar. Portanto, ler análises especializadas sobre as melhores operadoras em sites como https://esportsbetting.com/ é fundamental.

Afinal, nada melhor do que, em um primeiro momento, consultar a avaliação de quem entende do assunto em um site como o eSports Betting, que é mais focado nos esportes eletrônicos, mas também informa sobre casas de todos os tipos e quais são suas vantagens e ofertas. Depois de ficar mais experiente, você terá condições de fazer suas próprias análises para escolher qual casa de apostas abrir uma conta de jogador.

continua após publicidade .

Garantias de segurança e proteção

Certamente este é o critério mais importante de todos. Com tantas casas de apostas disponíveis por aí, abrir conta, disponibilizar dados e fazer transações financeiras em plataformas duvidosas poderá gerar muitas dores de cabeça.

Portanto, verifique se os sites possuem licença de operação emitida por órgãos de segurança que normalmente estão disponíveis no rodapé do site. Além disso, certifique-se de que a navegação na plataforma é segura e se o site garante a proteção do apostador.

continua após publicidade .

Uma das maneiras de certificar-se de que a navegação é segura é conferindo a URL do site para ver se há um cadeado. Se houver, é sinal de que a empresa segue protocolos de segurança, geralmente TSL/SSL.

Além disso, procure um site engajado com a política de Jogo Responsável. Assim, você terá a certeza de estar em ambiente que protege o apostador dos riscos do jogo patológico. Além disso, plataformas preocupadas com este critério normalmente identificam riscos e oferecem recursos para o suporte ao cliente.

Catálogo variado de esportes, competições e eventos

continua após publicidade .

Sim, parece óbvio, mas nem todas as plataformas oferecem uma grande variedade de modalidades esportivas e isso pode fazer a diferença. Vamos supor que você goste de esportes eletrônicos e queira apostar em CS:GO, LoL, Dota 2 e afins... muitas casas de apostas podem deixar de lado os eSports.

Portanto, casas como a Betano, por exemplo, cobrem diversas modalidades esportivas, das tradicionais às menos populares. Assim, as possibilidades de apostas em diversos torneios e competições são grandes e os apostadores não se sentem desamparados.

continua após publicidade .

Também é importante ficar de olho nos mercados de apostas, que garantem a variedade de tipos de apostas que um jogador pode fazer. Ainda que seja indicado se especializar em um ou dois para apostar, ter uma variedade no início pode ser interessante para conhecer as habilidades de apostador.

Odds atraentes e vantajosas

As odds são responsáveis por prever a probabilidade de determinados cenários surgirem em um evento. Então, por consequência, elas também calcularão os ganhos que um jogador terá ao vencer uma aposta.

continua após publicidade .

Quanto mais vantajosas as odds, em uma comparação de uma mesma partida, mercado entre as casas, melhor. Afinal, seu lucro será maior caso seu prognóstico esteja correto. Mas claro que isso dependerá do seu desempenho como apostador, para além das odds.

No entanto, é bom ter atenção de que as odds não são estáticas e podem mudar o tempo todo, sobretudo em apostas ao vivo. Então, ao fazer a avaliação, procure diversas plataformas e veja as cotações nas mesmas condições e ao mesmo tempo.

Serviço de Atendimento ao Cliente de boa qualidade

Como nem todo mundo está imune a dúvidas e problemas em uma casa de apostas, é indispensável um bom suporte. Portanto, avalie quais são os canais de atendimento, o tempo de espera para ser atendido e até mesmo se ele é feito em português.

Quanto mais variado, melhor a chance de você ter a ajuda que precisa. Normalmente as casas oferecem endereços de e-mail, formulários de contato e chat ao vivo (que é o melhor dos mundos). Afinal, como são empresas que não tem sede no Brasil, o serviço do Procon não tem jurisdição, mas é possível mesmo assim procurar saber mais informações.

Mas ter uma seção completa com Perguntas Mais Frequentes (FAQ) já pode ser excelente. Afinal, se for possível encontrar lá, não será necessário aguardar respostas de um atendente, seja em qual canal de atendimento for.

Conteúdo produzido e enviado por Gluz Limited.