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Como quadrilha escalou prédio no Higienópolis, invadiu e roubou ao menos 3 apartamentos?

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os criminosos que furtaram três apartamentos no bairro de Higienópolis, na região central de São Paulo, escalaram o prédio para ter acesso às janelas e invadir os imóveis. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) foram levados joias, relógios, dinheiro e outros objetos de valor.

O caso aconteceu entre a noite do sábado, 31, e a madrugada de domingo, 1º de novembro.

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O grupo arrombou um estabelecimento comercial, de onde tiveram acesso ao condomínio.

Em seguida, subiu até a janela e entrou no prédio, onde realizaram os furtos.

O caso é investigado pelo 77º Distrito Policial (Santa Cecília), com apoio da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).

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O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para realizar perícia no condomínio. A polícia também solicitou a realização de exame papiloscópico para coleta de possíveis impressões digitais.

As informações preliminares foram coletadas pelo Grupo de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

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ROUBO/SP/HIGIENÓPOLIS/CONDOMÍNIO/JANELAS
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