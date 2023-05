Como os cassinos online afetam a economia do Brasil?

Da Redação

O Brasil é um país apaixonado por apostas, tradição que está mais presente do que muitos imaginam. Quem nunca participou de um bolão com amigos, na empresa, ou até mesmo em uma roda de bar, apostando em quem venceria o jogo do final de semana?

Essa situação sempre foi bem comum, mas com a chegada das casas de apostas tornou possível a realização diariamente, em plataformas que contam não apenas com esportes, mas também cassinos. Neles, é possível usufruir de diversas modalidades, como os jogos de cartas, slots e muito mais.

Cassinos online como o Betano operam no país de forma legal desde 2018, com a liberação das apostas com coto fixa. Portanto, o ato de apostar não é mais ilegal no país, desde que seja feito através da internet, em uma plataforma regularizada.

Além disso, cada vez é mais comum o tema da legalização dos cassinos físicos no Brasil. Proibidos de operar de forma física no país, as casas de apostas podem trabalhar normalmente pela internet, e os brasileiros usufruem diariamente.

O portal Similiarweb realizou um estudo no final de 2022 que revelou o tráfego das casas de apostas. Nele, ficou evidente o crescimento do segmento no Brasil, com 113,9 milhões de visitas no país antes da Copa do Mundo, um aumento de 116% com base em outubro de 2020. Em comparativo, o país ficou muito à frente dos Estados Unidos, que teve 77,9 milhões.

Além disso, o estudo mostrou que a Bet365 segue como a casa de apostas que mais atrai visitas no Brasil, com 93 milhões nos últimos três meses antes da análise, porém, 25% a menos em relação a outubro de 2022. Em contrapartida, a plataforma que mais cresceu no período foi a Betano, com 841% de visitas a mais.

Legalização pode sair em 2023?

O Brasil passou por um processo de mudança no governo, após as eleições no final de 2022. Portanto, vive a expectativa que o tema da legalização das apostas volte a todo vapor, com a possibilidade da liberação dos cassinos no país.

Vale ressaltar que em 2022 a Câmara dos Deputados aprovou um texto base favorável, seguindo diversas regras para que os cassinos possam voltar no Brasil, mas o Senado foi na contramão, criando uma Frente Parlamentar contra os jogos.

Em contrapartida, com todo o crescimento das apostas e buscas pelo tema, o governo fica de olho nos altos valores que podem arrecadar com taxas e impostos, movimentando a economia, portanto, um cenário positivo se torna provável, ainda que sem uma data definida.

Com todos esses pontos levantados, podemos afirmar que a legalização nunca esteve tão perto de acontecer no Brasil, mas ainda é uma incógnita se irá ocorrer ou não nos próximos meses.