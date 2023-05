Como identificar se o seu negócio é escalável?

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os planos de negócios escaláveis possuem características específicas que os tornam desejados pela grande maioria dos empresários mundo afora.

continua após publicidade .

Diante disso, as empresas tradicionais e um tanto quanto ainda arcaicas, estão perdendo espaço de mercado.

Então, se está buscando entender como funciona um modelo empresarial escalável e como inserir esse conceito dentro da sua empresa, leia o conteúdo a seguir!

continua após publicidade .

O que é um negócio escalável?

A escalabilidade é a capacidade de expansão das operações de forma estratégica, eficiente e sustentável, elevando assim a produtividade e competitividade, sem perder a qualidade e sem aumentar os gastos na mesma proporção.

Ou seja, escalar a produção e receita, a um custo baixo.

Claramente, dependendo do plano que a empresa está traçando, será necessário investir em talentos e tecnologia, mas esse recurso gasto deverá ser inferior aos lucros projetados.

continua após publicidade .

O grande pulo do gato para fazer isso acontecer é utilizar o potencial máximo de todos os recursos que a empresa já possui.

As vantagens de um negócio escalável são padronização dos processos, aumento da produtividade, redução de custos operacionais, eficiência operacional, etc.

Como saber se o meu negócio é escalável?

Para saber se o seu negócio possui potencial para ser escalado, é necessário entender se ele engloba as principais características e particularidades da escalabilidade, como:

continua após publicidade .

● Captar, processar e gerenciar assertivamente dados e informações do negócio.

● Entender se o seu produto ou serviço supre uma carência, ou lacuna do mercado no qual você atua e com isso, possui alto potencial de expansão.

continua após publicidade .

● Modelo de negócio ampliável e replicável.

● Entregar um serviço ou produto que possui potencial para ser produzido em larga escala.

● Possuir eficiência operacional, por meio de processos assertivos e automatizados.

continua após publicidade .

● Estabelecer uma cultura entre seus clientes internos e externos que torna nítido o objetivo e valores da empresa.

Como transformar o meu negócio em uma empresa escalável?

Se, diante das características apresentadas acima, você entendeu que a sua empresa não possui um plano de negócios escalável e gostaria, então, de transformá-la, basta seguir as dicas a seguir!

● Estruture um plano: estruture um plano detalhado de como o processo de escalabilidade será viável e lucrativo. Afinal, não adianta escalar e não lucrar, não é mesmo? Mas lembre-se de ajustar o plano inicial conforme o andamento do mercado e da economia, para não ficar obsoleto ou perder oportunidades.

continua após publicidade .

● Troque volume por margem de lucro: está com a fábrica cheia e não tem mais espaço para colocar novas máquinas? Sem problemas. Entenda quais produtos geram uma margem de lucro maior e faça as modificações necessárias dentro da sua fábrica para priorizá-los. É uma decisão estratégica que não necessita de tanto capital, mas que possui um retorno excepcional.

● Dê autonomia aos seus funcionários: ao proporcionar autonomia aos seus funcionários, é possível que eles tomem decisões de forma mais rápida e com isso, agiliza a produção, e consequentemente, o faturamento.

continua após publicidade .

● Terceirize alguns produtos ou serviços: considere a terceirização de algumas etapas que não influenciam de forma impactante no seu serviço ou produto principal.

● Otimize os processos por meio de tecnologia: invista em ferramentas e tecnologias que otimizem o tempo que seus funcionários utilizariam para realizar tarefas secundárias, e assim, consigam focar em atividades de maior importância.

● EXTRA: Entender que o processo de escalabilidade será repleto de desafios e que você terá que realizar tarefas das quais não é muito fã. Mas, – spoiler – vai valer a pena.

Exemplos de negócios escaláveis

Por mais que escalar um negócio demande tempo e superação de desafios, existem inúmeros exemplos de empresas mundiais que executaram o processo de escalabilidade de forma excepcional, como:

● Airbnb: Identificou uma lacuna no mercado que possuía muito potencial e demanda, e ofereceu um produto de hospedagem acessível, inovador, tecnológico e escalável. Com isso, tornou-se uma das maiores empresas de aluguel de imóveis temporários do mundo.

● Lojas virtuais e marketplaces: empresas de tecnologia são exemplos excelentes de escalabilidade, uma vez que possuem um produto facilmente replicável e conseguem atender um alto volume de consumidores. Em específico, as lojas virtuais e marketplaces conseguiram aplicar o conceito da escalabilidade de forma excepcional em seus planos de negócios e continuam a colher os frutos ano após ano.

Conclusão

Escalabilidade de um negócio é uma das formas mais assertivas para atingir um número maior de pessoas com o seu serviço ou produto, sem exagerar nos custos de produção.

Diante disso, se você entendeu que a sua empresa está pronta para avançar o passo inicial rumo à escalabilidade, mas não possui todos os recursos especificados no planejamento estratégico empresarial, não se preocupe!

Pesquise e compare as instituições financeiras que disponibilizam a modalidade de empréstimo paraempresa, atualmente existem inúmeras opções de crédito que podem te ajudar a escalar o seu negócio, com processos rápidos, simplificados, taxas atrativas e excelentes condições de pagamento.

Siga o TNOnline no Google News