Como funciona a Warren Bowie And Smith? É confiável ou uma fraude?

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

*Patrocinado

continua após publicidade .

Hoje analisaremos a corretora Warren Bowie and Smith, uma plataforma de trade que oferece uma grande variedade de ativos para se investir por meio da estipulação de CFD. Como sempre dizemos, é interessante analisar a legalidade, o funcionamento e as ferramentas de qualquer plataforma antes de decidir investir por meio dela.



A Warren Bowie & Smith oferece ferramentas intuitivas através das quais você poderá investir em diferentes mercados de ações. Além disso, também disponibiliza para seus usuários registrados uma seção de treinamento muito útil para que os investidores iniciantes conheçam todos os conceitos e o funcionamento do mercado de ações.

continua após publicidade .

Além disso, oferece diferentes plataformas com as quais você pode escolher entre investir da comodidade do seu celular ou pelo seu computador. Você também pode desfrutar de notícias e análises técnicas diárias.

Abaixo há uma tabela com as informações mais importantes sobre essa corretora:

Plataforma: Warren Bowie & Smith

continua após publicidade .

Regulações: Financial Services Commission of Mauritius

Depósito mínimo: R$ 200

Sede: Maurício

continua após publicidade .

Ano de fundação: 2020

Neste artigo, analisaremos se a corretora Warren Bowie and Smith é realmente uma plataforma em conformidade legal e possui as licenças necessárias para oferecer seus serviços financeiros. Também analisaremos suas ferramentas, comissões e os diferentes tipos de plataforma que coloca à disposição de seus usuários.

continua após publicidade .

O que é e como funciona a Warren Bowie and Smith?

A primeira coisa que faremos neste artigo é definir o que é e como funciona a Warren Bowie & Smith. Trata-se de uma corretora de CFD que oferece mais de 100 ativos dos principais mercados financeiros do mundo.

continua após publicidade .

Por meio dessa plataforma, você poderá realizar operações estabelecendo CFDs entre diferentes ações, commodities, moedas ou índices. A corretora Warren Bowie and Smith não cobra comissões para realizar transações e operações financeiras, mas estabelece um pequeno spread sobre cada uma delas. No site, você pode consultar, através de sua ferramenta, quais são os spreads que serão aplicados em cada negociação.





Regulamentação

continua após publicidade .

Sem dúvida um dos aspectos mais importantes e que sempre recomendamos comprovar antes de começar a investir por meio de uma plataforma é a legalidade e as licenças que possui.

A Warren Bowie and Smith é uma plataforma de propriedade da Securcap Securities (MU) Ltd. Ela está registrada na Rua Pope Hennessy, 6º andar, Suíte 602, Torre Hennessy, Port Louis, Maurício. Tem o número de licença GB20025775.

continua após publicidade .

Esse grupo de empresas também inclui a empresa Wanakena Ltd, uma entidade europeia registrada em Chipre com o número de registro 379327. Essa empresa opera o site da Warren Bowie and Smith junto com a Securcap Securities (MU) Ltd.

Portanto, se você se pergunta se a Warren Bowie and Smith é uma corretora confiável, podemos dizer que ela se encontra devidamente registrada e regulada pelas organizações correspondentes. Dessa forma, podemos garantir que a Warren Bowie e Smith não é uma farsa.





continua após publicidade .

Comissões

Outro dos aspectos interessantes a serem analisados pela corretora são as comissões que aplicam aos seus usuários para operar através de sua plataforma. Nesse caso, a Warren Bowie e Smith aplica comissões para depósitos ou saques.

A corretora cobra um pequeno spread por cada operação aberta em sua plataforma. Uma taxa de rollover durante a noite também é adicionada a quaisquer negociações deixadas abertas durante a noite.

continua após publicidade .

Caso você deixe sua conta inativa por mais de 3 meses, também é aplicada uma taxa administrativa que pode chegar a $ 500 por trimestre.

Portanto, com a Warren Bowie and Smith você poderá operar no mercado financeiro sem pagar nenhuma comissão, apenas pagando pequenos spreads pelas posições abertas.

continua após publicidade .





Ativos

Passemos agora a analisar os diferentes ativos que a Warren Bowie & Smith oferece. Esse é um aspecto-chave, já que nos interessa sempre operar por meio de plataformas que ofereçam uma grande variedade e quantidade de instrumentos. Dessa maneira, poderemos criar uma carteira de investimentos variada e diversificada.

continua após publicidade .

A Warren Bowie and Smith é uma corretora que oferece mais de 100 ativos nos principais mercados e bolsas do mundo. Através dessa plataforma, você poderá operar com:

Ações

Índices

Moedas

Criptomoedas

Commodities

Fundos

negociados na bolsa

Opções

Como você pode ver, há uma grande variedade de ativos com que você poderá operar por meio de CFDs.





continua após publicidade .

Tipos de conta

Para facilitar o trade na corretora, a Warren Bowie and Smith oferece a seus usuários dois tipos diferentes de contas. Dessa maneira, os usuários poderão operar nas condições que melhor atendam às suas necessidades.

continua após publicidade .

A corretora oferece as seguintes contas:

conta de operações para clientes varejistas

conta de operações para clientes profissionais

Assim, dependendo do seu perfil, você poderá optar por uma conta ou outra. Note que, para se registar na conta profissional, você deve provar que é um investidor avançado e que faz um número mínimo de investimentos por mês.





continua após publicidade .

Conta demo

Outra das questões que nos interessa verificar antes de investir em qualquer plataforma de trade é saber se dispõe de uma conta demo. Isso é interessante porque com esse tipo de conta podemos operar como se estivéssemos usando a conta de negociação real, mas usando dinheiro virtual, para não termos medo de perder nem um euro.

Os benefícios de se utilizar uma conta demo é que ela permite ao usuário praticar diferentes estratégias de investimento com dinheiro virtual. Dessa maneira, poderá aprender e ver qual funciona melhor, para depois colocá-la em prática de conta de trade real.

continua após publicidade .

Além disso, outro benefício da conta demo é que você poderá utilizar todas as ferramentas que a corretora oferece e assim aprender como funciona a plataforma e todas as suas funções.

Depois de analisar a corretora Warren Bowie & Smith, podemos dizer que ela não dispõe, no momento, de conta demo. Portanto, não poderemos testar a plataforma com dinheiro virtual ou praticar estratégias de investimento. Esperemos que, no longo prazo, habilitem essa opção para as pessoas poderem conhecer a plataforma antes de investir capital.

continua após publicidade .





Plataformas Warren Bowie and Smith

Nesta seção, analisaremos as diferentes plataformas que a Warren Bowie and Smith oferecem a todos os seus usuários. Assim, você terá a opção de escolher entre mais de uma plataforma de negociação, elegendo aquela que melhor se adapta às suas necessidades ou forma de negociação. Abaixo explicamos cada uma delas:

continua após publicidade .

MetaTrader

A MetaTrader é uma das plataformas profissionais mais utilizadas no mundo. No entanto, esse recurso é muito voltado para investidores profissionais, pois incorpora ferramentas avançadas e complexas que podem ser um tanto complicadas para investidores iniciantes.

A Warren Bowie and Smith não oferece a MetaTrader. Portanto, se você é um investidor profissional, lembre-se de que terá que investir por meio da plataforma da própria corretora.

continua após publicidade .

Web PROfit

A plataforma web PROfit é um recurso exclusivo que permite acessar os mercados de ações globais. Incorpora uma ampla variedade de ferramentas de pesquisa, graças às quais você poderá analisar a situação do mercado e operar como um trader experiente.

continua após publicidade .

Sua interface é muito fácil e intuitiva, por isso é um recurso muito utilizado e procurado por investidores iniciantes. Com essa plataforma, você pode aperar por meio do seu computador.

Mobile PROfit

O Mobile PROfit é o aplicativo para dispositivos móveis da Warren Bowie & Smith. É uma ferramenta intuitiva e de última geração que permite realizar trades de forma rápida e fácil. Você pode fazer isso no conforto do seu smartphone, apenas baixando o aplicativo de trade. Mobile PROfit incorpora todas as ferramentas e funções da versão web.

continua após publicidade .





Ferramentas Warren Bowie & Smith

Agora vamos analisar e descobrir quais são as ferramentas que a Warren Bowie and Smith oferece para se fazer trade. Esta seção é interessante, pois você pode descobrir tudo o que pode fazer por meio da corretora.

continua após publicidade .

Abaixo listamos algumas das principais ferramentas que a Warren Bowie & Smith oferece aos seus usuários cadastrados:

Opções de Stop Loss/Take Profit

Notificações gratuitas por e-mail e push sobre acontecimentos do mercado

Alertas sobre movimentos de preços

Tendências dos traders

Como pode ver, você poderá disfrutar de recursos avançados para operar e fazer trade de uma maneira professional. Aproveite seus alertas e notificações para ficar por dentro de tudo que acontece nos mercados financeiros.

continua após publicidade .





Formação

Ter uma seção de treinamento é um dos aspectos mais interessantes da sua corretora de investimentos. No caso da Warren Bowie and Smith, a corretora oferece uma ampla seção de treinamento.

continua após publicidade .

Assim, a plataforma oferece a seus usuários registrados um e-Book gratuito e conteúdo de treinamento. Dessa maneira, os traders poderão adquirir conhecimentos sobre os diferentes conceitos e o funcionamento do mercado financeiro de trade e dos investimentos.

Graças ao treinamento oferecido pela plataforma Warren Bowie and Smith, os investidores irão gradualmente adquirindo o conhecimento, a segurança e a eficiência da negociação nos diferentes mercados de ações. Portanto, é interessante que você aproveite todos os conteúdos, materiais educativos e as diferentes seções do blog desta corretora.





Gerente de conta pessoal

Se você é um investidor iniciante, deve ter interesse em operar por meio de plataformas que tenham suporte e atenção constante ao usuário. A Warren Bowie and Smith oferece a todos os seus usuários registrados um serviço de gerenciamento de contas pessoais.

Graças a esse perfil profissional, a corretora oferece assistência, assessoria e atenção personalizada para auxiliá-lo em seus investimentos. No momento em que se registrar, será atribuído a você um gerente de conta. Isso irá ajudá-lo com todas as dúvidas e perguntas que você tenha na hora de fazer trade e investir nos diferentes mercados financeiros.

Sem dúvida um recurso muito interessante que traz tranquilidade e segurança na hora de operar. Um agente que te orientará e te dará suporte na hora de investir.





Seguro total de investimento

Algumas corretoras oferecem um seguro de investimento, mediante o qual você disporá de uma determinada quantia assegurada no caso de ações fraudulentos ou de insolvência na corretora em que opera.

A Warren Bowie & Smith não dispõe desse seguro. No entanto, permitirá que você estabeleça certas ordens para manter seu capital seguro. Assim, você pode definir uma ordem específica para fechar uma posição a um determinado preço. Dessa forma, poderá limitar as perdas, estabelecendo um limite máximo de perda de capital.





É confiável ou uma fraude?

Depois de analisar todos os aspectos mais importantes da corretora, é o momento de determinar se a Warren Bowie and Smith é uma fraude ou é confiável. Sem dúvida, o aspecto mais importante que determina a legalidade e a legitimidade de uma plataforma são as suas regulamentações e os seus registros em organizações reguladoras oficiais.

Como vimos em uma das primeiras seções desta review sobre a Warren Bowie and Smith, a empresa se encontra registrada na Financial Services Commission de Maurício. Por isso, é uma plataforma legal. Além disso, uma das empresas que gerenciam e operam o site, a Wanakena Ltd, está registrada no Chipre.

Portanto, podemos dizer que a Warren Bowie and Smith não é uma fraude e é um site confiável.





Opiniões e resenhas sobre a Warren Bowie & Smith

Antes de terminar esta review, é interessante conhecer as opiniões e resenhas sobre a Warren Bowie and Smith. Avaliações que os que já utilizaram a plataforma fizeram sobre ela. Essa informação é interessante, pois você poderá ter uma ideia da experiência que tiveram os usuários que já provaram e operaram por essa corretora.

Segundo opiniões e resenhas elaboradas sobre a Warren Bowie & Smith, podemos dizer que a grande maioria são positivas, valorizando sua diversidade de ativos disponíveis para investir, e a facilidade e a simplicidade das plataformas de negociação que disponibilizam aos seus usuários. Eles também valorizam positivamente a seção de treinamento fornecida pela corretora.

No entanto, também é interessante saber as opiniões e os comentários negativos sobre a Warren Bowie e Smith. Nesse sentido, os usuários reclamam da falta de uma conta de demo e da falta de opção de operar pela plataforma MetaTrader.





Conclusões

Neste artigo, analisamos a Warren Bowie e Smith, uma corretora amplamente utilizada hoje para trade de CFD. A plataforma permite operar através do seu aplicativo web ou para dispositivos móveis, de forma que você possa escolher entre duas formas diferentes de investimento.