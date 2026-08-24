Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Como foi o primeiro vídeo do canal de Lito Sousa depois do diagnóstico de doença rara

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Após o anúncio de que o influenciador e especialista em aviação Lito Sousa tem a doença de Creutzfeldt-Jakob - uma enfermidade neurodegenerativa rara, fatal e de progressão rápida -, a comunidade da internet se mobilizou. Neste domingo, 23, canal "Aviões e Músicas" publicou seu primeiro vídeo após a revelação do diagnóstico na sexta-feira, 21.

O criador de conteúdo científico do canal Space Today, Sérgio Sacani, foi o responsável por apresentar o primeiro vídeo dessa nova etapa. A ideia é fazer um revezamento de influenciadores que assumirão o comando do canal para mantê-lo ativo enquanto Lito foca em seu tratamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo Sacani, a ausência prolongada de publicações prejudica o alcance da plataforma no YouTube, o que afeta diretamente a sustentabilidade financeira da equipe e das famílias que dependem do projeto.

"Quem é criador de conteúdo, tem canal no YouTube, não tem INSS (sistema de contribuição à previdência do governo federal), nada disso. Quando a gente fica doente ou acontece algum problema, não podemos deixar o canal sem vídeo. Se deixar o canal sem vídeo acontece o seguinte: o algoritmo nos esquece", explicou Sacani.

"Temos de manter o canal, porque tem famílias que dependem do canal. E o Litão está temporariamente 'fora do hangar'", disse Sacani. "Mas é um dos caras mais queridos da internet brasileira e tem toda uma 'tripulação' de amigos que vai ajudá-lo a manter o Aviões e Músicas de pé enquanto ele se recupera", prosseguiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma mobilização solidária semelhante foi feita para ajudar o youtuber Pirula, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) há cerca de um ano e meio e não pôde gravar novos vídeos desde o problema de saúde.

Como é a doença de Lito Sousa

Conhecido por seus conteúdos ligados ao mundo da aviação e participações em podcasts e programas de TV, Lito Sousa foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob recentemente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trata-se de uma condição neurodegenerativa causada pelo acúmulo de príons, como são chamadas algumas proteínas anormais, no cérebro de uma pessoa, desencadeando uma reação em cadeia que compromete proteínas saudáveis e prejudica neurônios, podendo levar à morte das células.

A doença de Creutzfeldt-Jakob pode causar problemas e alterações motoras, de coordenação, de visão, de memória, comportamento e outras funções cognitivas. O diagnóstico é considerado raro. Clique aqui para ler mais sobre o tema.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Aviões e músicas canal DOENÇA DEGENERATIVA Lito Sousa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV