Como foi o primeiro vídeo do canal de Lito Sousa depois do diagnóstico de doença rara

Após o anúncio de que o influenciador e especialista em aviação Lito Sousa tem a doença de Creutzfeldt-Jakob - uma enfermidade neurodegenerativa rara, fatal e de progressão rápida -, a comunidade da internet se mobilizou. Neste domingo, 23, canal "Aviões e Músicas" publicou seu primeiro vídeo após a revelação do diagnóstico na sexta-feira, 21.

O criador de conteúdo científico do canal Space Today, Sérgio Sacani, foi o responsável por apresentar o primeiro vídeo dessa nova etapa. A ideia é fazer um revezamento de influenciadores que assumirão o comando do canal para mantê-lo ativo enquanto Lito foca em seu tratamento.

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Segundo Sacani, a ausência prolongada de publicações prejudica o alcance da plataforma no YouTube, o que afeta diretamente a sustentabilidade financeira da equipe e das famílias que dependem do projeto.

"Quem é criador de conteúdo, tem canal no YouTube, não tem INSS (sistema de contribuição à previdência do governo federal), nada disso. Quando a gente fica doente ou acontece algum problema, não podemos deixar o canal sem vídeo. Se deixar o canal sem vídeo acontece o seguinte: o algoritmo nos esquece", explicou Sacani.

"Temos de manter o canal, porque tem famílias que dependem do canal. E o Litão está temporariamente 'fora do hangar'", disse Sacani. "Mas é um dos caras mais queridos da internet brasileira e tem toda uma 'tripulação' de amigos que vai ajudá-lo a manter o Aviões e Músicas de pé enquanto ele se recupera", prosseguiu.

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Uma mobilização solidária semelhante foi feita para ajudar o youtuber Pirula, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) há cerca de um ano e meio e não pôde gravar novos vídeos desde o problema de saúde.

Como é a doença de Lito Sousa

Conhecido por seus conteúdos ligados ao mundo da aviação e participações em podcasts e programas de TV, Lito Sousa foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob recentemente.

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Trata-se de uma condição neurodegenerativa causada pelo acúmulo de príons, como são chamadas algumas proteínas anormais, no cérebro de uma pessoa, desencadeando uma reação em cadeia que compromete proteínas saudáveis e prejudica neurônios, podendo levar à morte das células.

A doença de Creutzfeldt-Jakob pode causar problemas e alterações motoras, de coordenação, de visão, de memória, comportamento e outras funções cognitivas. O diagnóstico é considerado raro. Clique aqui para ler mais sobre o tema.