Como fica o tempo durante o pré-carnaval em São Paulo? Veja a previsão

O pré-carnaval de rua em São Paulo deve ser marcado por calor, pancadas de chuva e risco de temporais, segundo previsões do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os eventos na cidade começam oficialmente neste sábado, 7, quando a cantora Ivete Sangalo estreia no carnaval paulistano com um trio elétrico nos arredores do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital.

A Prefeitura de São Paulo espera 16,5 milhões de foliões ao longo de três fins de semana, com 627 blocos espalhados por diferentes bairros, número recorde. Para enfrentar o calor, a Sabesp informou que vai distribuir 600 mil litros de água gratuitamente durante os oito dias de blocos, volume 20% maior do que o fornecido em 2025.

De acordo com o CGE, o sábado, 7, começa com temperaturas em torno de 20°C, sol entre nuvens pela manhã e aumento da nebulosidade à tarde. A máxima deve chegar a 30°C, com umidade mínima do ar em torno de 45%. A partir do fim da tarde, há previsão de pancadas de chuva isoladas, algumas com moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento. O acumulado estimado pode chegar a 25 milímetros.

O órgão alerta para o risco de tempestades localizadas, o que pode provocar transtornos pontuais, como alagamentos, enxurradas e quedas de árvores.

Domingo terá temperaturas mais amenas

No domingo 8, o tempo segue instável. A previsão indica muitas nuvens desde a madrugada, com possibilidade de chuva fraca já pela manhã. Entre a tarde e a noite, as pancadas devem ganhar força, com chuvas isoladas de moderada a forte intensidade, além de raios e vento. As temperaturas variam entre 20°C e 26°C, com umidade mínima em torno de 60%. O acumulado previsto é menor, cerca de 4 milímetros.

A Defesa Civil do Estado orienta os foliões a acompanhar os alertas meteorológicos, evitar áreas alagadas e redobrar a atenção em caso de chuva forte, especialmente entre a tarde e a noite. Em situações de emergência, o telefone da Defesa Civil é o 199.