Como fazer Portabilidade numérica para Claro em 2022

Você deseja fazer a portabilidade por estar cansado de sua operadora móvel, que oferece tarifas muito caras e planos de internet que não entregam o que prometem?

Deseja mudar de operadora para a Claro e aproveitar todas as ofertas, mas sem ter que trocar de número? Não sabe como fazer portabilidade para Claro?

Muitas pessoas, apesar de estarem insatisfeitas com sua operadora, optam por não mudar, por não querer trocar seu número de celular.

Isso acontece pelo simples fato de não saber a respeito da portabilidade numérica.

Se você quer mudar sua operadora e já ouviu falar da portabilidade, mas não sabe exatamente o que é, não se preocupe.

Abaixo explicamos como funciona e como fazer portabilidade para a Claro:

O que é portabilidade numérica?

Portabilidade numérica é o direito que você tem de manter seu número de telefone fixo ou de serviço de telefone celular, mesmo se você decidir mudar sua empresa operacional.

É um direito que todos os clientes de serviços de telecomunicações celulares ou fixos têm, para mudar de uma empresa de telefonia para outra, mantendo o mesmo número de telefone.

Graças à portabilidade, os mais beneficiados somos nós consumidores, pois agora é muito mais fácil manter seu celular ou número de telefone fixo e escolher a empresa que lhe oferece as melhores tarifas e benefícios de acordo com suas necessidades.

Como fazer portabilidade para Claro?

Se você é assinante ou proprietário de um serviço móvel ou de um serviço de telefonia fixa, você pode enviar sua solicitação de portabilidade para a operadora Claro.

Através de qualquer um dos mecanismos utilizados para contratar o serviço público móvel ou o serviço de telefonia fixa, conforme apropriado.

Para fazer a portabilidade para a Claro é necessário os dois números estarem cadastrados no CPF do mesmo titular.

Caso o número antigo não esteja em seu nome, o titular pode ligar para a operadora e pedir a mudança de titularidade.

Com essas informações a Claro irá:

● Validar sua identidade e, apenas para solicitações de portabilidade do serviço móvel.

● Obter seu consentimento enviando-lhe um código de validação por mensagem de texto (SMS) apenas para o número de telefone que você deseja carregar. Então, quando você entregar o código, seu consentimento como assinante será confirmado e o procedimento continuará.

● Lhe dar o comprovante da solicitação de portabilidade enviada, nesse caso será o número do protocolo.

O processo de portabilidade é gratuito (podendo ser cobrado apenas o valor do chip), demora apenas três dias úteis para ser concluído, e seu sinal só será impactado durante a transição por no máximo 2 horas.

Após fazer o pedido, você receberá as informações sobre a data e horário em que será realizada a transição.

Caso mude de ideia e queira cancelar a portabilidade, você terá até 2 dias úteis para entrar em contato com operadora e fazer o cancelamento.





Portabilidade para plano Claro controle e pós

A Claro faz todo o processo para você, sem precisar entrar em contato com sua operadora atual.

Será enviado um chip Claro para seu endereço de entrega.

Para garantir a conclusão de seu processo de portabilidade, é importante que o número informado esteja ativo, além disso, a solicitação deve ser feita pelo titular da linha.

A portabilidade numérica leva aproximadamente três dias úteis para ser concluída.

Porém, no processo, quando o chip chegar com o contrato de assinatura do seu plano, você poderá usá-lo com um número Claro temporário que ficará ativo até o dia da portabilidade do plano.

Como fazer portabilidade para Claro pré-pago

Se você quiser fazer a portabilidade do número da operadora apenas para ter um telefone pré-pago e depois decidir qual pacote assinar, pode fazê-lo de algumas maneiras que a Claro disponibiliza para sua comodidade.

Por meio de:

● SMS: Enviando um SMS para 1970, com o número que você deseja trazer para a Claro, diretamente de seu Claro chip. Para isso, digite apenas os números, incluindo o DDD. Ex: 11XXXXXXXXX.

● Canal interativo: Em seu celular, digite o número *1052#, em seguida, siga as orientações.

● WhatsApp : Pode ser feito também diretamente pelo WhatsApp de atendimento da Claro, pelo número (11)99991-0621.

Quais são os benefícios em fazer portabilidade numérica para a Claro?

● Na Claro você pode contratar planos sem burocracia.

● Pode escolher o plano que mais combina com você e atende à sua necessidade, com muitos descontos e ofertas.

● Definir o destino de seu número, seja para uma nova linha, para manter seu número atual da Claro, ou nesse caso, trazer seu número de outra operadora, fazendo sua portabilidade.

● Escolher a melhor forma de pagamento, por meio de boleto, débito ou cartão de crédito. Além disso, você pode escolher como receberá sua fatura, e o dia do vencimento.

● Com a Claro Internet você usufrui da banda larga mais rápida do brasil, a 4.5G, basta apenas que você possua um plano Controle e um celular compatível com essa tecnologia.





Quem pode fazer a portabilidade?

Todos os assinantes do serviço móvel e do serviço de telefonia fixa podem acessar a portabilidade, independentemente do método de pagamento que contrataram (pós-pago, controle ou pré-pago).

Aplica-se no serviço móvel e no serviço de telefonia fixa.

Posso fazer a portabilidade mesmo se tiver dívidas na outra operadora?

Se for para plano pré-pago, a resposta é sim, a portabilidade não pode ser negada por motivo financeiro.

Já nos casos de controle pós ou telefone fixo, a operadora pode consultar seu crédito antes de aprovar o contrato.





Qual a cobertura da portabilidade? Vale para o Brasil inteiro?

Sim. É aplicado a nível nacional.

O assinante móvel pode portar seu número de serviço para outra operadora de telefonia móvel em qualquer departamento do país.

O assinante do serviço de telefonia fixa pode solicitar portabilidade a outra operadora do serviço de telefonia fixa apenas no departamento ao qual seu número de telefone pertence.



Informações adicionais:

● Você pode portar seu número quantas vezes quiser;

● Os dois chips precisam estar conectados no celular (caso não tenha dual chip você poderá fazer metade do procedimento no aparelho, e depois trocar o chip para concluir a portabilidade);

● A portabilidade numérica pode ser negada se os dados informados estiverem incorretos ou incompletos, se já houver outra solicitação para o mesmo número, caso o número não exista ou seja temporário, ou se o número for de telefone fixo e o pedido para o móvel, e vice-versa.

● Se o seu contrato com a operadora atual ainda não tiver terminado, você poderá fazer a portabilidade, entretanto, você deverá quitar a multa contratual com a operadora.

● Você pode consultar o andamento e prazo da sua portabilidade no site da Claro. Basta informar apenas ter em mãos seu CPF e protocolo da sua solicitação.