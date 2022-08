Como fazer intro para YouTube com passos simples?

Da Redação

Fazer intro para YouTube é uma das melhores maneiras para que o conteúdo seja reconhecido. É com a introdução que o público identifica o canal.

O YouTube é uma plataforma muito usada no dia a dia. Por isso, criar uma introdução clara e agradável, é fundamental para engajar o público-alvo.

Para que a função de fazer intro para YouTube não seja uma tarefa árdua, use uma ferramenta completa e amigável.

Neste sentido, confira como, com o Wondershare Filmora, é possível fazer intro para YouTube com seis passos simples.





Por que é importante fazer intro para YouTube?

A introdução é responsável por criar um início condizente para o vídeo. Afinal, como o próprio nome sugere, marca o início de um vídeo, e é caracterizado por elementos visuais e sonoros.

Para fazer intro para YouTube simples e eficiente, os elementos e composições precisam ser pensados e projetados.

Assim, considere sempre que os primeiros segundos são importantíssimos para que o conteúdo seja assistido. Neste sentido, o vídeo precisa se destacar perante as milhares de produções disponibilizadas diariamente.

Seguido do título, a introdução do vídeo é o ponto de escolha. Ou seja, o que fará com que o usuário continue assistindo o conteúdo até o fim.

Dentre os motivos para fazer intro para YouTube está a demonstração de profissionalismo e dedicação. Quanto melhor feita a introdução, mais especialista o canal parecerá ser.

Além disso, a introdução reforça a marca, aumenta a autoridade e principalmente, cria laços de familiaridade entre quem produz e quem assiste.





Quais elementos precisam conter?

Devido a importância de fazer intro para canal do YouTube, e dos primeiros segundos, crie algo inovador e único. Não é recomendado usar vinhetas prontas ou com músicas que não fazem alusão ao conteúdo.

Neste sentido, inclua e destaque a sua logomarca, principalmente, se incluir animações para torná-la mais atraente.

Como um vídeo é produzido em movimento, não é recomendado incluir partes estáticas, como imagens sem animação. Além disso, usando a ferramenta correta, crie animações impressionantes mesmo sem conhecimento sobre edição de vídeos.

Outra questão é incluir uma trilha sonora condizente. Pense sobre o que deseja comunicar: é um tom mais animado, misterioso, sério?

Concilie efeitos sonoros e músicas com as animações para criar a identidade do seu canal. Assim, a intro do YouTube cumpre a sua função que é criar conexão com as pessoas.

Qual ferramenta é ideal para criar uma introdução para YouTube?

A melhor ferramenta para fazer intro para YouTube é aquela de fácil utilização, com templates simples e amigáveis.

Com o Wondershare Filmora não importa o tipo de vídeo, o software apresenta ferramentas e pacotes para atender a todas as necessidades.

O Filmora é um editor de vídeos para produzir materiais com qualidade profissional, mas de forma simples - com poucos passos.

O programa é completo e fácil de ser usado, podendo incluir efeitos, textos, filtros, legendas, e diversos outros recursos.

fonte: Freepik (Filmora)

Especialmente para criar intro para canal, o Filmora possui uma coleção de animações e efeitos. Além da facilidade para incluir e editar sons e músicas.

Inclusive, o software disponibiliza músicas livres de direitos autorais. Este recurso é ideal para quem não quer ter seu vídeo excluído pelo YouTube, sem aviso prévio.

Neste sentido, use efeitos especiais para melhorar o desempenho do vídeo. Além disso, o editor de vídeo conta com rastreamento intuitivo de objetos.

Outro recurso bastante útil é a multiplicação de divisão das telas, correção de cores, e sincronização automática. Desta forma, é possível gravar um vídeo de vários ângulos diferentes e alinhar na mesma cena.

Como a introdução para YouTube é fundamental para conquistar a atenção do público, use todos os recursos do Wondershare Filmora. Assim, você produz vídeos incríveis que mais parecem produções de Hollywood.





Como fazer intro para YouTube?

Criar uma introdução para promover e identificar a sua marca não precisa ser uma tarefa difícil. Com o Wondershare Filmora, o melhor editor de vídeos, é simples fazer intro para YouTube de sucesso.

Além de criar a introdução, salve a introdução para reutilizar em novas produções. Construindo, assim, uma identidade única para o seus vídeos e seu canal.

Para isso, o primeiro passo é fazer o download e instalar o Filmora em seu computador. A Wondershare disponibiliza versões para Windows e Mac.

Desta forma, o Filmora proporciona fazer intro para YouTube do zero. Para isso, é só usar o passo a passo:

1º passo: Adicione um fundo

Inicie executando o Wondershare Filmora. Então, selecione um novo projeto e, na parte superior, na guia “mídia”, escolha “amostra de cores”.

Confira a diversidade de opções entre cores sólidas e gradientes, e, para adicionar, arraste a cor desejada até a linha de tempo. Ou, passe o mouse sobre o bloco de cor, e clique no ícone + (mais).

No entanto, para quem já possui uma arte própria para o fundo, precisará importar o arquivo para o Filmora. Assim, acesse “mídia do projeto”, importar, e selecione a imagem ou vídeo pertinente. Então, é só adicionar a linha do tempo.

fonte: Filmora

2º passo: Adicione os efeitos sonoros

Fazer intro para YouTube, requer a escolha de uma boa trilha sonora. Neste sentido, assim que a música ou os sons tocarem, o vídeo já será reconhecido pelo público.

Muitas vezes, um canal pode modificar as imagens ou a logo usada. Porém, se mantiver o mesmo som, a identidade e familiaridade criada é preservada.

Use a rica biblioteca de áudio integrada ao Filmora para escolher a música e os efeitos sonoros. Para isso, clique duas vezes na miniatura do áudio da biblioteca para ouvir.

Ao encontrar o som ideal para a sua introdução, é só arrastar e soltar na faixa de áudio. Esta faixa está acoplada à linha do tempo.

3º passo: Adicione texto ou a logotipo da marca

É importante que além do som, o canal tenha um texto de identificação para que o usuário consiga reconhecer a sua marca.

Assim como o som, a identificação visual é essencial. Por isso, adicione o logotipo ou slogan da marca ou do canal.

Para isso, importe o arquivo na opção de mídias, arraste e solte ao fundo selecionado na faixa de vídeo. Esta faixa está localizada no canto direito - onde aparece a miniatura do vídeo.

Já para adicionar textos, clique na aba Títulos e escolha a opção que mais gostar. Para incluir, é só arrastar para a faixa de vídeo.

Personalize o texto clicando duas vezes na faixa do título que foi incluída na linha do tempo.Use a nova aba para alterar, formatar ou animar o texto. Assim, quando tudo estiver conforme sua ideia, clique em OK.

Melhore a visualização ajustando a posição e a duração do título para se adequar na sua introdução.

4º passo: Inclua efeitos especiais

Na guia “Efeitos”, escolha uma categoria, clique e arraste para a linha do tempo. Ao clicar duas vezes na faixa de “efeitos” é possível personalizar toda a aparência.

Já a opção “animação”, traz efeitos predefinidos. Desta forma, ao incluir, o título aparece com uma animação, como surgir aos poucos, efeito de máquina de escrever, e etc.

fonte: Filmora

5º passo: Confira todas as durações

Esta é a fase final da produção da introdução para o YouTube. Se a introdução ficou conforme o planejado, confira se a duração dos itens é a mesma.

Para padronizar o tempo, arraste a alça direita em cada faixa na linha do tempo para aumentar ou diminuir a duração.

Se precisar ajustar com corte, é só posicionar o cursor e clicar no ícone da tesoura. Assim, ajeite a animação, imagem, som, e demais efeitos.

Em relação ao áudio, é recomendado que a finalização seja suave. Para isso, clique duas vezes sobre o som, acrescente e defina a duração da opção fade out.

Neste sentido, ao invés do som terminar abruptamente, será baixado lentamente até chegar ao silêncio completo.

6º passo: Exportar e Adicionar a mídias compartilhadas

Após terminar de fazer intro para YouTube, clique em exportar. Então, na nova janela, selecione o formato, local de destino, resolução e demais preferências e clique em exportar.

Quando o processo terminar, volte a interface principal para salvar a introdução e usar em outros projetos. Para isso, selecione “mídia” na barra de ferramentas, e “mídia compartilhada”.

A seguir, clique em qualquer local da “biblioteca de mídia” e importe a introdução criada. Desta forma, é possível utilizar sempre que precisar.

Além disso, todos os passos podem ser feitos aos poucos. Há dias em que a criatividade não ajuda. Por isso, salve o projeto, reveja e revise elementos, efeitos, sons e textos quando precisar.





Mais opções do Filmora para fazer intro para YouTube

Além do passo a passo, o Filmora proporciona criar introduções em 3D. Para isso, é só baixar um pacote com novos modelos e efeitos. Neste sentido, adicione o efeito desejado aos títulos ou transições.

Use o Filmora para fazer intro para YouTube, e para editar todos os tipos de vídeos que vier a criar. Desta forma, garantirá que o produto entregue aos inscritos sempre será de qualidade.

Afinal, com o Wondershare Filmora é fácil produzir vídeos com edições dignas de Hollywood!

fonte: Freepik (Wondershare)

