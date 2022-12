Como evitar a ressaca neste final de ano? Confira as dicas

Da Redação

Veja as dicas para evitar a ressaca neste final de ano

O fim do ano chegou e, com ele, as festas para se despedir do ano que vai embora. O Réveillon é marcado por muita animação e, como parte do festejo, bebida alcoólica é algo que, definitivamente, não falta.

Uma sensação tipicamente comum, marcada pelo excesso na ingestão da bebida, é a ressaca. À medida que os anos se passam, os danos da substância no organismo só pioram, e quem já passou dos 30 anos entende (e sofre) bem disso.



Siga essas quatro dicas e livre-se da ressaca já:



Alimente-se de forma adequada antes de beber: nada de investir nos drinques, chope, vinho e afins de estômago vazio. Aproveite a ceia de Ano-Novo para suprir a demanda energética, priorizando proteínas;

Não esqueça da água: deixar de ingerir água pode ser um dos piores erros quando se trata de evitar a ressaca. A recomendação é clara: para cada dose de álcool, beba um copo d’água;

Invista em frutas ao longo do dia: além de muitos nutrientes, elas contém água, contribuindo na nutrição e hidratação do organismo. Melão, melancia e abacaxi são boas alternativas;

Consuma silimarina: composto extraído de uma planta conhecida como cardo mariano, a silimarina possui efeito hepatoprotetor, ou seja, de proteção do fígado. Como o órgão é responsável pela metabolização do álcool, ele costuma sofrer bastante com a ingestão da bebida. Rica em antioxidantes, irá ajudar a prevenir a ressaca.

As informações são do site Metrópoles.

