Alessandro José de Oliveira, 48 anos, deixou o hospital cinco dias após o ataque em Minas Gerais; mulher de 45 anos é suspeita da agressão

O homem que sobreviveu após ter uma faca atravessada no pescoço recebeu alta hospitalar e já se recupera em casa. Identificado como Alessandro José de Oliveira, de 48 anos, ele deixou o Hospital Alzira Velano, em Alfenas (MG), cinco dias depois de ser atacado em um sítio na cidade de Machado, no Sul de Minas Gerais. A esposa dele, de 45 anos, foi presa suspeita de cometer o crime.

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Segundo o médico Rommel Carneiro, responsável pelo atendimento cirúrgico, Alessandro apresenta evolução positiva. A equipe médica ainda acompanha a recuperação para monitorar possíveis infecções, devido à gravidade e às características do ferimento.

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Além da perfuração no pescoço, a vítima sofreu uma fratura na mandíbula e permaneceu dois dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A faca entrou pela região da nuca e saiu próxima à boca, passando a menos de um centímetro de vasos sanguíneos importantes, incluindo a artéria carótida, que não foi atingida.









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Esposa foi presa

A esposa de Alessandro, de 45 anos, foi presa pela Polícia Militar (PM) pouco depois do ataque, ocorrido na madrugada de 14 de novembro. Segundo a corporação, ela é a principal suspeita de ter atingido o marido com a faca.

Durante o depoimento, a mulher apresentou versões contraditórias e não conseguiu explicar o que aconteceu. A PM também informou que ela tem histórico de transtornos psicológicos e faz uso de medicamentos controlados. Testemunhas relataram aos policiais que ela teria esquizofrenia.

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A motivação da agressão ainda não foi esclarecida. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi procurada para fornecer informações sobre o andamento da investigação, mas, até a última atualização das reportagens consultadas neste sábado (21), não havia divulgado novos detalhes sobre o caso. Também não há confirmação pública sobre a situação prisional atual da mulher.



