Como escolher um colchão? Veja dicas para comprar um bom colchão

Vários estudos mostram que dormir bem é importante especialmente para o bem-estar físico e psicológico

O colchão é uma importante ferramenta para garantir descanso ao nosso corpo, e saber as melhores marcas de colchões, pode melhorar a qualidade do sono, e também proporcionar uma recuperação da energia gasta durante o dia, para uma vida melhor e mais saudável.

Saber escolher os melhores colchões pode resolver não apenas problemas de insônia, mas também várias doenças físicas e psicológicas relacionadas a um mau descanso.

Dessa maneira, um bom colchão é um dos principais aspectos que permite que você faça isso.

Inclusive, muitas doenças físicas podem ocorrer devido a colchões ruins ou inadequados, como hérnia de disco e problemas de coluna, dores no corpo, doenças cardiovasculares, queda no sistema imunológico, entre outros.

Entenda melhor a seguir:

Qual a importância de ter um bom colchão?

Você já parou para pensar em como dormir em um colchão que não atende às melhores condições, pode estar afetando você e sua saúde?

Em seguida, você será capaz de saber a importância deste elemento em seu descanso e qualidade de vida.

1. Permite que você tenha um sono reparador

Ao dormir, seu corpo entra em um estado de “reparo” e “limpeza”, onde seu cérebro elimina toxinas, a pressão arterial é regulada e as proteínas que fortalecem o sistema imunológico são liberadas .

Quando você tem um colchão que não é confortável ou apropriado para você, é mais provável que você acorde no meio da noite ou tenha o sono interrompido.

Se isso acontecer de forma consistente, pode impedir que esses processos essenciais ocorram, deixando-o vulnerável ao desenvolvimento de doenças físicas e mentais, como problemas cardíacos, diabetes, ansiedade e até mesmo Alzheimer.

2. Evita dores nas costas

É um fato: a qualidade do suporte que seu colchão oferece na hora de dormir pode afetar suas costas durante o dia.

Atualmente, os melhores colchões são aqueles que são projetados para serem firmes e flexíveis o suficiente para suportar a curvatura natural das costas, independentemente de qual seja a sua postura de sono preferida.

Isso permite que seus músculos e ligamentos relaxem e se reparem quando você está dormindo, o que ajuda a evitar que a tensão se acumule em suas costas, e evita o desenvolvimento de dor temporária ou crônica.

3. Ajuda a reduzir o estresse

Um colchão ruim pode ser o culpado se você está tendo problemas de estresse, como resultado da falta de sono, uma vez que quando você não consegue dormir profundamente durante a noite, pode começar a desenvolver algumas deficiências cognitivas, como sensibilidade a estímulos negativos e impulsividade.

Claro, isso aumenta o estresse em sua vida e pode fazer com que você comece a ter um desempenho ruim em suas atividades.

Uma boa rotina de sono profundo é fundamental para acalmar o seu sistema nervoso, por isso é sempre recomendado ter um bom colchão, que lhe dê o conforto que você precisa para relaxar.

4. Diminui o ronco

O ronco é uma condição que ocorre quando as vias aéreas estão parcialmente obstruídas durante o sono.

Geralmente está relacionado a ter má postura de sono, algo que está diretamente relacionado à qualidade do seu colchão.

Se você tem um colchão que é muito macio, você não terá o apoio necessário para o pescoço e a cabeça, o que pode fazer com que sua garganta se contraia e o ronco comece.

Se você tem esse problema, é melhor preferir por marcas de colchões com alto nível de firmeza.

5. Previne alergias

Os ácaros são uma das principais causas de alergias comuns, alimentando-se das células da pele das pessoas, e tendem a residir em tapetes, móveis estofados e, infelizmente, colchões.

Embora uma maneira de evitar esses insetos seja manter seu colchão limpo, também existem modelos que são hipoalergênicos e têm uma estrutura mais densa do que o habitual, onde os ácaros não têm espaço suficiente para viver.

Como você pode ver, uma boa marca de colchão tem um impacto positivo na sua saúde geral, aumentando a qualidade do seu descanso.

Por isso, não hesite em procurar o modelo que melhor responda às suas necessidades, priorizando sempre o seu bem-estar.

Por que trocar de colchão?

Quais são as razões para jogar fora o colchão velho e comprar um novo?

A lista de motivações pessoais pode ser muito variada, mas as razões dos consumidores tendem a ser:

● Furos ou rasgos, que podem ser o ambiente ideal para ácaros por sinal;

● Tecido arruinado;

● Perda de rigidez;

● Mau cheiro;

● Deterioração.

É evidente que tentar recuperar e colocar o colchão de volta em boas condições é uma tarefa muito difícil. Inclusive, pode prejudicar sua qualidade de sono.

Quase todas as empresas do setor das camas oferecem garantias de 10 anos sobre estes produtos, pois o atual nível de qualidade é realmente elevado, permitindo uma maior durabilidade, e mantendo excelentes condições, tanto para o tecido quanto para a funcionalidade de suporte.

O que considerar ao escolher um bom colchão? Veja nossas dicas

Existem vários fatores que você deve levar em conta quando vai comprar um colchão novo.

● Altura da pessoa;

● Patologias musculares;

● Preferências de conforto;

● Tamanho da cama;

● Número de pessoas;

● Orçamento disponível.

Além disso, para escolher entre os melhores colchões, você deve considerar as melhores marcas de colchões, materiais, tamanho, metro quadrado, e também, as tecnologias associadas a cada modelo, para que dessa maneira, você tenha um sono de qualidade.

Aqui estão algumas dicas em resumo, que estão disponíveis mais detalhadamente no site SonoSeguro:

Tipos de colchão

O tipo de colchão não envolve apenas características técnicas, mas também, a sua preferência individual.

Então, é importante que você entenda bem os detalhes e diferenciais de cada opção.

E ainda, se possível, é bom experimentar o colchão para saber se é o colchão adequado para seu conforto e necessidades.

Em resumo, há 4 principais tipos de colchões que você pode investir sendo eles de mola, látex natural, viscoelástico e espuma.

● Colchão de mola

Esse é um tipo de colchão conhecido por muitos, por dar mais sustentação ao corpo, na hora de dormir.

Os modelos de colchão de molas podem ser individuais (conjunto de molas unidas por meio de um fio), contínuas (formadas por um fio único e compostas em colunas), ou então ensacadas (molas dispostas de maneira individual).

● Colchão de espuma

Essa é a opção mais popular do mercado. Inclusive, há diversos modelos e tamanhos disponíveis.

De acordo com o site SonoSeguro, para escolher o melhor colchão de espuma de maneira correta, e ter uma noite de sono profundo, você não deve considerar a maciez, nível de sustentação ou firmeza.

E sim, se atentar na densidade da espuma, já que ela é a responsável pela firmeza de cada colchão.

Leve em conta também, que a densidade de cada colchão é indicada para aguentar determinados níveis de peso.

Você pode saber mais sobre a densidade do colchão de espuma no site SonoSeguro.

Então lembre-se de verificar se a densidade do colchão escolhido está de acordo com seu peso.

● Colchão de látex

Você já ouviu falar do colchão de látex natural? Esse tipo de colchão também é feito com espuma, entretanto o quesito qualidade e firmeza é superior em comparação com os modelos comuns.

Inclusive, no mercado há opções de colchão em látex natural e látex sintético.

Os diferenciais costumam ser a presença de microfuros que servem para auxiliar a ventilação do corpo, o que é ideal para uma boa noite de sono, principalmente em dias quentes.

Para quem sofre com problemas respiratórios, o colchão de látex natural é a melhor opção, já que possui ação anti bactericida e antimicrobiana.

A influência de um bom colchão na qualidade de vida

Com uma boa marca de colchão nosso corpo também notará os benefícios de um bom descanso, como:

● O repouso adequado também promove o controle de peso e protege o coração, uma vez que em situações de insônia os hormônios relacionados ao estresse (adrenalina e cortisol) aumentam no sangue que aumentam a pressão arterial e a frequência cardíaca.

● Quando dormimos bem, nosso corpo relaxa e produz hormônios como a serotonina, responsável pelo bom humor.

● Um bom colchão pode te ajudar a entrar no sono profundo e diminuir a insônia, já que o colchão adequado para suas necessidades é mais confortável e aconchegante, permitindo que você descanse melhor.

Conclusão

A qualidade de sono é algo de suma importância para o bem estar físico e mental.

E um fator que pode te ajudar a alcançar o sono profundo, é uma boa marca de colchão que atenda suas necessidades e desejos.

Aqui, você viu algumas dicas para escolher um bom colchão, mas caso queira ou precise de mais detalhes, pode visitar o site SonoSeguro. Lá você encontrará muitas informações sobre produtos que ajudam a melhorar a qualidade de sono, até dos seus pets.

