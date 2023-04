Como escolher o melhor serviço de web hosting em 2023

Da Redação

Já não é segredo para ninguém o quanto a hospedagem de site pode ser um diferencial no desempenho de um blog, de um e-commerce ou de um site institucional, desses que as empresas usam para mostrar os serviços, produtos e garantir a presença online do negócio.

O serviço de web hosting é o que separa um empreendimento que leva a sério a credibilidade e o comprometimento com o público dos outros que não conseguem se tornar competitivos no mercado.

Os benefícios que um serviço de hospedagem proporciona se relacionam diretamente com a sua presença digital, já que ela melhora o desempenho de qualquer projeto na internet, podendo influenciar positivamente até mesmo o ranqueamento do site nos mecanismos de busca.

Hoje em dia é possível contar com várias empresas que atuam na área de web hosting, disponibilizando diferentes tipos de hospedagem, baseados em planos que cabem nos mais variados orçamentos.

No ranking de melhor hospedagem de site você já tem condições de ficar a par dos serviços mais confiáveis atualmente no mercado. Contudo, é sempre bom prestar atenção em alguns detalhes na hora de escolher a mais adequada para o seu negócio.

Confira agora neste artigo alguns requisitos considerados fundamentais na hora de optar por esse serviço.

Web hosting - Saiba como optar pelo melhor serviço

A construção de um site não é difícil, pois depende basicamente de um bom sistema de gerenciamento, como o WordPress, o Wix e outras opções. Oregistro de domínio também não fica para trás em importância.



O domínio, além de ser o endereço eletrônico do seu site, facilita a interação entre o seu conteúdo na internet e os usuários, o tornando um elemento relevante, auxiliando na identificação do seu empreendimento e na sua presença digital.

Sobretudo, é nesse cenário que o serviço de hospedagem de site também faz parte do pacote de recursos essenciais para a criação de um projeto na web.

O web hosting é um serviço online e a função dele é possibilitar que o conteúdo do seu site ou blog possa ser visualizado pelos usuários. Na realidade, quando você compra um plano de hospedagem, você aluga um espaço em um servidor para armazenar todos os seus dados e arquivos.

Os provedores de hospedagem disponibilizam a tecnologia e os recursos que viabilizam o acesso ao site e o bom desempenho. Esses serviços permitem a implementação de medidas de segurança e a visualização de dados como textos, fotos e arquivos.

Diante disso, para você escolher o melhor serviço de web hosting hoje em dia, é importante ficar atento para alguns detalhes básicos.

Características do seu site

O seu projeto é uma loja online? É o site institucional da sua empresa? Um portfólio virtual ou um blog pessoal? Dependendo da resposta, você deverá escolher um tipo de hospedagem que se adapte a essas características e objetivos do site.

Não custa lembrar que sites e projetos que iniciam tímidos e com pouco acesso, podem crescer ao longo do tempo. E isso vai demandar a troca por um tipo de hospedagem de sites com mais recursos.

Análise o orçamento

Outro critério importante é o preço. Há tipos e planos de hospedagem que se encaixam com diferentes tamanhos de site e projetos. Sendo assim, os preços variam e por isso é bom escolher a melhor opção levando em conta essa variável.

Suporte ao cliente

Avalie como é o suporte oferecido na hora de escolher o serviço. Analise como é o tempo de resposta dos atendentes no instante de sanar dúvidas dos clientes, quais canais estão à disposição para contato, etc.

Lembre-se que é fundamental manter um suporte de atendimento em tempo integral. Além do mais, pesquise o que os outros clientes dizem a respeito da qualidade dos serviços oferecidos. É importante ficar a par da visão dos outros consumidores.

Uptime

Por falar em atendimento, não dá para deixar de lado um dos critérios mais relevantes quando o assunto é o serviço de web hosting: o Uptime.

O Uptime consiste no tempoem que o seu site, blog ou e-commerce fica online. Nunca esqueça que as boas empresas de hospedagem de site oferecem um Uptime acima dos 99,9%.

O Uptime é um requisito importante porque faz toda a diferença na hora de você disponibilizar uma boa Experiência de Usuário. Imagine o seu cliente acessando a sua loja online e se deparando com o serviço fora do ar.

O prejuízo será enorme não apenas porque você perdeu de vender um produto, mas também porque isso afeta diretamente a credibilidade da sua marca.

Segurança digital

E já que mencionamos o segmento de e-commerce, o bom serviço de web hosting deve trazer alguns recursos indispensáveis para esse tipo de projeto. Estamos falando do certificado SSL.

Esse certificado assegura a proteção dos seus dados e dos clientes, comprovando a qualidade e a credibilidade do seu site. Esse recurso funciona como uma camada a mais de proteção contra possíveis ataques e roubos de dados.

Ainda assim, os certificados SSL possuem diferentes camadas de proteção, tendo essas variações conforme os objetivos e as necessidades de proteção de cada projeto.

Conheça os tipos de hospedagem de site

Tão importante quanto conhecer os principais requisitos de um bom serviço de web hosting é saber quais são os tipos de hospedagem. Nesse caso confira as principais opções a seguir.



● Hospedagem Compartilhada: É a modalidade mais comum e mais utilizada, pois está presente na maioria dos projetos web, tendo em vista o seu valor acessível e a sua capacidade de recursos.

● Hospedagem VPS: Esse é um tipo de hospedagem mais intermediária, pois oferece recursos mais avançados e poder de personalização dos recursos do servidor.

● Hospedagem Cloud: É um tipo de hospedagem mais avançada e com grande escalabilidade, pois a sua base está “na nuvem”, o que permite maior controle dos recursos.

Se você tem um site institucional para divulgar o seu negócio, ou um portfólio online para mostrar os seus trabalhos na web, a dica é optar pela hospedagem compartilhada. Ela é a mais acessível em relação a preço e se adapta perfeitamente para projetos de pequeno porte.

Um pouco diferente da Compartilhada, há a VPS. Ela também possibilita que o seu site ocupe o mesmo servidor junto com outros sites. No entanto, o provedor vai criar um espaço virtual para cada usuários.

Há também a hospedagem na nuvem, conhecida como Cloud, que apresenta vários servidores virtuais para hospedar os sites.

De qualquer forma, tanto a VPS quanto a Cloud são excelentes alternativas para projetos maiores, incluindo aí lojas virtuais e blogs com tráfego elevado.

Conclusão

Um serviço de web hosting contribui para a qualidade de qualquer projeto online. Ainda mais se levarmos em consideração o ranqueamento nos mecanismos de busca e a Experiência do Usuário.

Por essa razão, avalie o perfil dos seus sites, os seus objetivos e os serviços prestados pelas empresas de web hosting.

Por fim, analise qual oferece um bom atendimento e recursos mais vantajosos. É assim que o seu conteúdo terá ainda mais alcance e engajamento em relação ao público.