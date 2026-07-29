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Como era a central de golpes de quatro andares que a polícia descobriu em SP

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 14:04:00 Editado em 29.07.2026, 14:12:20
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Uma central de estelionatos de quatro andares, especializada na aplicação dos golpes do falso advogado, do falso gerente bancário e de empréstimos com cobrança de juros abusivos, instalada no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi descoberta na terça-feira, 28, por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Diadema. 22 pessoas foram presas em flagrante, informou a Polícia Civil.

No golpe do falso advogado, o criminoso entra em contato com pessoas que têm processos na Justiça e finge ser o seu advogado, cobrando taxas falsas sob o pretexto de liberar o dinheiro da causa.

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Conforme a Polícia Civil, o esquema funcionava em um escritório de quatro andares, sendo três destinados às operações do bando. Além disso, o prédio também era monitorado permanentemente por câmeras de segurança instaladas nas áreas interna e externa.

Segundo a polícia, a estrutura reforça os indícios de planejamento e cautela adotados pelo bando na prática dos golpes.

Ao todo, 22 pessoas foram presas em flagrante. Elas estavam distribuídas em diferentes estações de trabalho, operando notebooks e celulares. Entre os detidos, havia 14 homens e oito mulheres, informou a polícia. As defesas não foram localizadas.

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Segundo a polícia, no momento do flagrante, os agentes cumpriam mandado de busca e apreensão expedido após uma investigação sobre os crimes de estelionato e furto mediante fraude. Antes da abordagem, fizeram uma vigília oculta nas imediações do endereço para monitorar a movimentação e perceberam a entrada de dezenas de pessoas no prédio, sem que nenhuma delas deixasse o endereço.

Diante da movimentação suspeita, os policiais aproveitaram o momento em que uma mulher abriu o portão para realizar a abordagem, ocasião em que descobriram a central de estelionatos, disse a polícia.

O que foi apreendido

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No total, os policiais apreenderam 25 celulares, oito notebooks, diversos documentos e uma grande quantidade de chips de telefonia, aparentemente utilizados pelos operadores e posteriormente descartados para dificultar o rastreamento das fraudes. Quatro motos também foram apreendidas, disse a polícia.

Ainda segundo a polícia, o bando possuía estrutura bem definida, com divisão de funções entre os operadores e uma hierarquia interna que era comandada por duas pessoas.

Na tentativa de destruir e ocultar provas no momento da entrada da equipe policial, dois notebooks e três celulares foram danificados pelos acusados.

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A ocorrência foi registrada no Setor de Investigações Gerais (SIG) de Diadema pelos crimes de associação criminosa, estelionato, usura pecuniária ou real, além do cumprimento de mandado de busca e apreensão e da localização e apreensão de objetos.

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INVESTIGAÇÃO/POLÍCIA/GUARULHOS/CENTRAL DE GOLPES
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