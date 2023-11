Como é possível? Mulher viraliza na web ao surgir com piercing no olho

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher deu o que falar nas redes sociais recentemente ao surgir com um piercing no olho. O caso deixou os internautas alvoroçados, já que levantou diversas questões, como, por exemplo, "como isso é possível?", "como ela consegue piscar ou fechar os olhos com aquilo?".

A dona do "olho perfurado", identificada como Bree, uma mulher de 28 anos, de Minnesota, nos Estados Unidos, usa seu perfil nas redes sociais para mostrar detalhes sobre o item, que, na verdade, é uma prótese. Há um piercing no objeto, mas ele não tem relevo. Ou seja, ele não fica para fora do olho, mas por dentro de uma camada de acrílico da prótese.

Foto por Reprodução/Redes Sociais Na verdade, trata-se de uma prótese

Segundo Bree, ela utiliza a prótese porque perdeu o olho após ser diagnosticada com melanoma ocular, um tipo raro de câncer.

"Eu estava grávida do meu segundo filho, em 2019, e fui diagnosticada com um tipo raro de câncer que se desenvolve nas células que produzem pigmento. Os médicos disseram que, por causa do meu tipo de câncer, tínhamos que trabalhar rápido, senão poderia se espalhar pelo meu fígado", conta ela em uma publicação.

Ainda conforme a americana, ela considerou fazer um tratamento de radiação gama, que, caso funcionasse, a manteria com o olho. No entanto, cerca de 1 ano depois do tratamento, o tumor retornou mais agressivamente. Em 2022, ela precisou remover cirurgicamente o globo ocular.

"Escolhi remover meu olho porque eu queria sobreviver por meus filhos", diz.

Agora, ela usa as redes sociais para falar de sua experiência com o câncer ocular, mas também para mostrar suas próteses diferentonas.

Entre a coleção exibida na internet, destacam-se uma prótese que simula uma aranha tecendo sua teia, outra com duas pupilas se fundindo, uma terceira que simula uma cicatriz e bilha no escuro.

Foto por Reprodução/Redes Sociais Bree tem diversas próteses

Sobre o assunto, Bree alerta para a importância de encontrar um bom ocularista, que é o profissional que faz as próteses.

"É precisa achar o ocularista certo, que é perfeito para você, que faz a prótese que você quer e a faz se moldar perfeitamente ao formato do seu olho", explica.

A americana diz que se diverte com as próteses e as diferentes opções. "Posso encontrar a parte de mim que perdi", conta.

Com informações do G1.

