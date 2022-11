Como converter XML para PDF para Windows; veja como fazer

Da Redação

O XML está em todo o lugar e nem todo mundo percebe isso. Apesar de ele não ser um dos formatos de arquivo mais utilizados pelo usuário comum da internet, ele é bastante popular entre desenvolvedores, e por isso muita gente já esbarrou com ele sem ter nem notado.

Como você deve saber, o formato de arquivo XML permite que programadores definam regras de como seus dados são estruturados para que qualquer programa com um analisador XML possa entender e interpretar os dados, para então realizar a ação esperada. E hoje você vai aprender a como transformar esse formato de arquivo em PDF.

XML: fácil de usar, não tão fácil de compartilhar

Se você chegou até este artigo, entendemos que você já tem familiaridade com o formato XML, mas não custa nada trazer aqui uma definição: o XML é uma linguagem de marcação, que funciona muito similar ao HTML, mas que tem uma estrutura muito mais flexível.

Como comentamos no título desta seção, ele é um tipo de arquivo bastante fácil de usar, mas em alguns casos, ele é um pouco difícil de ser visualizado ou compartilhado. Isso acontece porque um XML em um computador simplesmente porque os computadores não vêm equipados de um editor padrão para XML, sendo que ele acaba sendo aberto em diferentes programas.

E na hora de compartilhar um arquivo no formato é bem quase impossível fazê-lo sem que as pessoas que recebem não tenham que instalar um software de terceiros para a sua visualização. É que por ser feito de linhas de códigos, quando aberto, ele vai “querer” executar ações não previstas por quem recebe o arquivo, podendo até ser confundido com vírus. O que muita gente esquece é que quando ele é transformado em PDF, ele acaba se tornando um arquivo leve, e mais seguro, podendo ser visualizado em qualquer leitor de PDF que qualquer pessoa tiver disponível.

Por tudo isso, criamos este post para guiá-lo no objetivo de converter arquivos XML para PDF usando o PDFelement. Vamos lá?

Como converter XML em PDF?

O PDFelement está entre os 5 melhores conversores de PDF para XML e foi ele que escolhemos para este tutorial. O programa é bem completo e intuitivo, possuindo vários recursos úteis para quem precisa criar e editar arquivos PDF, especialmente porque ele não serve apenas para XML, suportando mais de 30 formatos de arquivo diferentes, com a opção de edição e personalização dos arquivos finais convertidos.

Veja como converter seus arquivos XML em PDF em três passos no PDFelement.

1- Abra seus arquivos XML

Comece abrindo o seu arquivo XML em seu computador clicando duas vezes nele. Ele provavelmente será aberto em seu navegador de internet padrão, ou no editor de XML da sua escolha, como o Bloco de Notas, o Microsoft Word, ou outro programa. Aliás, você também pode abrir o seu XML clicando com o botão direito sobre o ícone do arquivo, e depois em “Abrir com”.

2 - Converta XML em PDF

Depois de abrir o arquivo XML em seu computador, você vai precisar clicar no botão "Imprimir" em qualquer programa que você usou para abrir o arquivo. Na janela que se abre você deve selecionar "Wondershare PDFelement" como opção de impressora.

3 - Salve o PDF Convertido

Depois de imprimir seu arquivo em PDF selecionando o PDFelement você vai perceber que ele será aberto automaticamente, já no formato PDF. Então, basta clique em "Salvar como" no menu "Arquivo", e escolher um destino para o arquivo final em seu computador. Vale dizer que com o PDFelement você também usa 3 passos para converter XML em texto facilmente.

Por que escolher o PDFelement?

Começamos este artigo explicando que o XML ou Extensible Markup Language é um documento bastante usado por programadores, uma vez que basicamente ele representa um um conjunto de regras de codificação de documentos utilizado para uma série de estruturas de dados, como serviços da Web, por exemplo. Mas o que não mencionamos é que os arquivos XML foram projetados para serem básicos, e por conta disso, muitas vezes precisam de programas mais robustos para a sua manipulação.

Talvez por isso, usuários comuns acabam tendo pouco conhecimento sobre o uso de XML e precisam de um formato mais seguro para a leitura dos seus dados. No entanto, todo mundo conhece e manipula PDF, tornando a opção de converter um XML em PDF muito mais proveitosa. O PDF é um tipo de arquivo bem flexível, podendo ser impresso, armazenado em disco rígidos ou servidores da internet, ou usado para o compartilhamento de informações de forma fácil e segura.

Com o PDFelement, a tarefa de transformar um XML em PDF se resume a três passos: abrir o arquivo, imprimir usando o PDFelement, e salvar. O programa é interessante porque ele também é robusto editor de arquivos PDF. Ou seja, depois de converter, você terá acesso a uma série de ferramentas que podem otimizar o seu documento XML convertido.

Por exemplo, depois de converter o seu XML você consegue adicionar assinaturas, comentários, sobreposições, links, marcadores e marcas d'água, e muito mais, tudo com o PDFelement. Em resumo, o PDFelement permite que você crie, edite, converta, revise, proteja com senha, assine documentos, coloque marca d'águas, e muito mais, tudo em um só lugar. Ele vem com suporte para adição de comentários, marcas d’água, ferramentas de redação e entre outros recursos. Ele também vem embutido de tecnologia OCR que permite a edição de arquivos PDF digitalizados ou baseados em imagem, mesmo que o arquivo original não seja um arquivo de texto como o Word, por exemplo. Essa tecnologia reconhece o texto disponível na imagem para que você consiga editá-lo. Incrível, não é?

É sua vez de transformar seus arquivos XML em PDF

E como você viu, existem vários motivos para você escolher o PDFelement como parceiro na conversão dos seus arquivos.