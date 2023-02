Como brincar o carnaval em segurança e sem surpresas; confira dicas

Da Redação

Aqui, você tem algumas dicas para aproveitar a festa, com tranquilidade

Com chegada do carnaval, os foliões devem redobrar a atenção para aproveitar a festa de forma segura, preservando a saúde, o bem-estar e a segurança. A época é de diversão, mas é preciso estar atento para não cair em golpes ou ser vítima de furtos. Aqui, você tem algumas dicas para aproveitar a festa, com tranquilidade.

A primeira dica para quem pretende cair na folia é se alimentar bem. Isso diminui as chances de passar mal durante os cortejos. Também é muito importante beber bastante líquido para manter a hidratação. Isso vale para antes de sair de casa, durante e depois das festas.

Se o folião pretende se alimentar nas barraquinhas de comida de rua, a dica é evitar alimentos que tenham maionese ou substâncias que estraguem facilmente no calor.

Sobre a ingestão de bebidas alcoólicas, a primeira orientação é a moderação. Também é preciso manter a hidratação, bebendo água em intervalos regulares. Outra dica é começar a beber depois de fazer uma boa refeição. Isso porque com o estômago cheio, o álcool é absorvido mais lentamente.

Sucos naturais, isotônicos e água de coco também ajudam a hidratar o corpo e repor os sais minerais.

Outra dica é ficar atento na hora de comprar as bebidas. Procure sempre um lugar confiável. O folião deve se certificar de que as embalagens estejam lacradas ao comprá-las das mãos de ambulantes.

Não aceite bebidas oferecidas por estranhos ou de procedência duvidosa.

Se for brincar durante o dia, use protetor solar. Alguns adereços, como chapéus, lenços, óculos de sol também ajudam na proteção. Priorize lugares que tenham segurança, com policiamento e também presença do Corpo de Bombeiros.

Evite andar em locais desertos ou ficar sozinho. Fique perto de pessoas conhecidas e marque pontos de encontro caso se perca dos amigos.

Se for participar de eventos fechados, busque lugares que cumpram medidas de segurança, com saídas de emergência, porta corta-fogo, extintores e alarmes de incêndio.

Não use joias, relógios e acessórios de valor, incluindo os que possuem valor sentimental, que possam chamar atenção. Em caso de assalto, não reaja. Procure manter a calma e entregue o que o criminoso pedir.

Crianças

Pais, mães e responsáveis que desejam levar a criançada para a folia do carnaval também devem ter alguns cuidados especiais para garantir segurança. Além das dicas de manter as crianças hidratadas e com protetor solar, é importante redobrar a atenção e nunca tirar os olhos das crianças.

Também é indicado colocar uma pulseira de identificação na criança com os nomes dos responsáveis e um telefone de contato. Marcar um ponto de encontro e orientar a criança a dizer seu nome e dos responsáveis a um agente de segurança uniformizado são outras recomendações importantes.

Para garantir a alegria é essencial deixar as crianças confortáveis. Por isso, os responsáveis devem optar por fantasias mais leves e tomar cuidado com produtos como glíter e maquiagem. Escolha produtos adequados e de uso infantil. Tintas para cabelos não são indicadas para crianças.

É bom lembrar que produtos como o spray de espuma são proibidos para crianças menores de três anos. O uso de confetes deve ser feito com moderação, pois eles podem causar engasgo na criança

Assédio e importunação

Um problema comum durante as festas momescas é o aumento exponencial dos casos de assédio, especialmente contra as mulheres. Durante esse período, infelizmente, é comum mulheres serem tocadas, forçadas a beijar e até abusadas no meio dos bloquinhos.

De acordo com a Lei n°13.718/2018, importunação sexual é crime, com pena prevista de 1 ano a 5 anos de reclusão, aumentada em caso de agravantes.

Entre os comportamentos considerados assédio estão “roubar” beijo, cantadas grosseiras, tocar o corpo de alguém sem permissão, uso de palavras ofensivas, cantadas de cunho sexual, xingar alguém porque ouviu um “não”, puxar o cabelo, empurrar ou ameaçar alguém.

Por isso, se uma mulher disser “não”, não insista! Não importa que tipo de fantasia a pessoas está usando, onde ela está, ou se antes havia dito “sim”. Nada justifica a insistência de um comportamento do homem sem o consentimento da mulher. É direito dela mudar de ideia. Carnaval de verdade é aquele que ocorre com respeito.

Algumas cartilhas disponíveis na internet tratam do assédio sexual durante o Carnaval. Elas podem ser consultadas aqui e também aqui.

Os telefones de emergência são 190, da Polícia Militar; 192, do SAMU; e 193, dos Bombeiros.

Pagamentos

Diante de aglomerações, é comum as pessoas caírem em alguns golpes relacionados ao pagamento com cartão ou celular, gerando muita dor de cabeça e prejuízos financeiros. Por isso a recomendação é não levar objetos de grande valor, nem carteira e celular.

Dê preferência para levar dinheiro em espécie. Se não for possível, preste bastante atenção ao usar o cartão. Um dos golpes mais comuns é a troca de cartão: o golpista fica atento à senha digitada na maquininha e troca o cartão por outro.

Caso seja necessário levar o celular e cartão, não fique com os objetos na mão e evite ao máximo entregar o cartão ao vendedor. Uma dica importante é guardar os pertences em lugares seguros como doleiras, pochetes, bolsas com zíper ou outro tido de fechamento, usada sempre na frente do corpo.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta que é imprescindível prestar muita atenção ao valor que está sendo pago. Sempre olhe o visor da maquininha e prestando muita atenção com a inclusão de um zero a mais no preço. Rejeite o pagamento em aparelhos com o visor danificado.

Além disso, é recomendado pedir a sua via da fatura, tanto para verificar o valor pago, quanto para reclamar e exigir o reembolso em caso de pagamento de valores a mais.

Mas, se mesmo com todas as precauções o folião perceber uma compra indevida, a recomendação é buscar os canais de atendimento do banco, como aplicativos, call centers e internet banking, para contestar a transação. No caso de perder o cartão, solicite o bloqueio imediatamente e registre ocorrência na polícia.

Se for levar o celular, certifique-se de que o aparelho está com a bateria 100% carregada e se há conexão com a internet no local. É indicado também fazer o backup dos dados. Importante usar o bloqueio de tela inicial com biometria facial ou digital para acessar o celular e os aplicativos. Ative o bloqueio automático de tela.

Outra dica é levar por escrito os números de parentes ou pessoas próximas para, em caso de emergência, conseguir entrar em contato.

No caso de pagamentos por PIX, as dicas são as mesmas, sempre prestar atenção no valor que está sendo pago. Se for pagar com QR Code, certifique-se que a transferência está no valor correto e indo para a pessoa certa. Outra dica é diminuir os limites para este tipo de transação.

Trânsito

Nos dias de carnaval, procure deixar o carro em casa. Use o transporte público, vá a pé ou utilize outros meios para se deslocar. Afinal, além da dificuldade para encontrar um lugar para estacionar, deixar o carro em casa diminui as chances que algum sinistro.

A primeira dica para quem vai usar o carro no Carnaval é a mais importante: se beber, não dirija. Sempre se informe sobre o trajeto que será percorrido, pois é comum que haja mudanças no trânsito.

Aos pedestres as dicas são evitar andar sozinho, sempre atravessar na faixa de pedestre e não correr ao atravessar a rua.

